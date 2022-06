FC Bayern erhöht wohl Dauerkarten-Preise

IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern erhöht die Dauerkarten-Preise

Der FC Bayern erhöht offenbar seine Dauerkarten-Preise. Die Jahrestickets sollen in allen verfügbaren Kategorien teurer werden.

Schlechte Nachrichten für die Fans des FC Bayern: Wie "Bild" berichtet, steigen zur kommenden Saison die Preise für die Dauerkarten.

Für die 17 Bundesliga-Heimspiele müssen die Anhänger für die Kategorie 1 demnach künftig 810 Euro zahlen. Dabei handelt es sich um die besten Sitzplätze in der Allianz Arena. Ein VIP-Paket ist hier aber nicht mit enthalten.

In der jüngsten Vergangenheit verlangte der FC Bayern für diese Dauerkarten-Stufe einen Betrag von 786,25 Euro, sodass der Aufschlag 23,75 Euro betragen würde. Das ermäßigte Jahresticket soll fortan 415 Euro kosten.

Auch in den anderen Kategorien müssen die Fans des FC Bayern wohl mehr blechen. Die Stehplatz-Dauerkarte soll sich ab der Saison 2022/23 auf 160 Euro statt wie zuvor 155,85 Euro beziffern.

In der abgelaufenen Spielzeit hatte es beim FC Bayern aufgrund der Corona-Pandemie erst eine Dauerkarte ab dem sechsten Bundesliga-Spieltag gegeben. Hierfür verlangte der Verein in der Kategorie 1 555 Euro. Rechnet man die fünf Rückzahlung für die Geisterspiele von je 46,25 Euro drauf, kommt der Betrag in Höhe von 786,25 Euro zustande.

Alexander Salzweger, Sprecher der Vereinigung aktiver Fans des FC Bayern, äußerte sich zuletzt positiv über die Preis-Politik des Vereins. "Über die Ticketpreise des FC Bayern kann man sich weiterhin nicht beschweren, vor allem die Jahreskarten sind sehr bezahlbar", sagte er gegenüber "Spox" und "Goal".

Der FC Bayern begründete den Preisanstieg in einem Begleitschreiben an die Fans "mit der Steigerung des Lebenshaltungskosten-Index (aufgerundet auf ganze fünf Euro)", berichtet "Bild". Dieser Wert liegt bei 3,1 Prozent. Die Münchner ziehen die Preise um 2,93 Prozent an.

Die neuen Dauerkarten-Preise in der Allianz Arena laut "Bild":

- Kategorie 1: 810 Euro, ermäßigt: 415 Euro

- Kategorie 2: 685 Euro, ermäßigt: 350 Euro

- Kategorie 3: 555 Euro, ermäßigt: 280 Euro

- Kategorie 4: 375 Euro, ermäßigt: 195 Euro

- Kategorie 5: Stehplatz: 160 Euro

- Menschen mit Behinderung: 100 Euro