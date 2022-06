Robert Lewandowski legt im Wechsel-Zoff nach

IMAGO/JB Autissier

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Robert Lewandowski hat im Poker um seine sofortige Freigabe vom FC Bayern erneut mit markigen Worten auf sich aufmerksam gemacht.

"Ich will gehen, ich will mehr Emotionen in meinem Leben haben. Bayern wollte mir nicht bis zum Ende zuhören. Etwas in mir ist gestorben und es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen", sagte 33-Jährige im polnischen Podcast "WojewódzkiKędziersk".

Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters könnten "nicht wiedergutmachen", was geschehen sei. bekräftigte der zweimalige Weltfußballer.

"Wenn man schon so viele Jahre im Verein ist, immer bereit war, immer zur Verfügung stand, trotz Verletzungen und Schmerzen sein Bestes gab, denke ich, ist es das Beste, eine gute Lösung für beide Seiten zu finden und nicht nach einer einseitigen Entscheidung zu suchen", sagte Lewandowski.

"Welcher Spieler will dann zum FC Bayern kommen?"

Die harte Haltung des FC Bayern bezüglich seines Wechselwunsches ergebe "keinen Sinn", so der Torjäger, dessen Vertrag in München noch bis 2023 läuft. "Nicht nach dieser Zeit. Ich würde es verstehen, wenn ich hier seit zwei, drei Jahren spiele, aber nach einem so erfolgreichen Weg sind Loyalität und Respekt doch wichtiger als das Geschäft."

Seinen Noch-Arbeitgeber warnte der Kapitän von Polens Nationalmannschaft: "Welcher Spieler will dann zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte? Wo sind da Loyalität und Respekt?"

Im Hinblick auf seine Münchner Teamkollegen gab sich Lewandowski versöhnlicher: "Ich verlasse meine Freunde. Mit einigen von ihnen habe ich viele Jahre verbracht. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Das sind echt Freundschaften, daran besteht kein Zweifel."

Er habe "acht schöne Jahre" beim FC Bayern verbracht, "und ich möchte, dass es in meinem Kopf so bleibt", erklärte Lewandowski, den es dem Vernehmen nach zum FC Barcelona zieht.