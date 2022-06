Stillstand im Akanji-Poker: BVB fürchtet zwei Szenarien

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Manuel Akanji will den BVB verlassen

Obwohl Manuel Akanji den BVB nach wie vor verlassen will und die Schwarz-Gelben grünes Licht für einen Transfer geben würden, ist noch immer kaum Bewegung in den Poker um den Schweizer gekommen. Das passt den Dortmundern überhaupt nicht in den Plan.

Obwohl Manuel Akanji in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig mit namhaften Klubs in Verbindung gebracht wurde, ist der Schweizer auch heute noch Angestellter des BVB. So groß das Interesse in England und Italien am Innenverteidiger auch sein soll, so still steht bisher das Telefon von Sportchef Sebastian Kehl. Den Schwarz-Gelben liege immer noch kein konkretes Angebot für den 26-Jährigen vor, berichten die "Ruhr Nachrichten".

Je länger sich Poker um Akanji zieht, desto komplizierter werden die Planungen der Dortmunder. Die Ablösesumme soll eigentlich direkt in den Kader investiert werden, der nach Wunsch der Verantwortlichen zum Trainingsauftakt Ende Juni endgültig stehen soll. Laut "Ruhr Nachrichten" erhofft sich der BVB mindestens 25 Millionen Euro, "Bild" schrieb vor einigen Tagen gar von einer Wunschsumme in Höhe von 30 Millionen Euro.

BVB will zwei Akanji-Szenarien verhindern

Besonders problematisch mit Blick auf mögliche Verhandlungen könnte Akanjis jüngste Verletzung sein. Der Innenverteidiger hat sich mal wieder am Knie verletzt und verpasste deswegen die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft. Wie schwer die Verletzung ist, ist nicht klar. Sollte sie sich als gravierender herausstellen, könnte dies aber auch die Pläne des BVB durchkreuzen.

Zwei Szenarien wollen die Dortmunder den "Ruhr Nachrichten" zufolge nun unbedingt verhindern. Dass Akanjis Zukunft auch zum offiziellen Trainingsstart noch immer ungeklärt ist. Und dass sie womöglich doch mit dem Schweizer in die kommende Saison gehen und ihn dann im Sommer 2023 ablösefrei verlieren.