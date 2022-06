VfB Stuttgart gibt Abwehr-Ass endgültig ab

IMAGO/Pius Koller

Matej Maglica verlässt den VfB Stuttgart endgültig

Innenverteidiger Matej Maglica wird nicht zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zurückkehren.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, zog der FC St. Gallen eine entsprechende Kaufoption für den Kroaten.

Matej #Maglica wechselt nach St. Gallen zum @FCSG_1879. Der Erstligist aus der Schweiz zieht die Kaufoption und verpflichtet den Abwehrspieler fest.



Wir wünschen Dir für die Zukunft alles Gute, Matej!😊#VfB | Zur Meldung 🔗⤵https://t.co/jgWdfobLBZ pic.twitter.com/zsRg4yUvrt — VfB Stuttgart (@VfB) 7. Juni 2022

Maglica war im Januar auf Leihbasis in die Schweiz gewechselt, in der Rückrunde kam er dort auf 16 Einsätze. Für Stuttgart lief der 23-Jährige einmal in der Bundesliga und in 40 Spielen für die U21 auf.