Mintal übernimmt slowakisches Nationalteam

Ex-Nürnberger Mintal wird Trainer seines Heimatlandes

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Marek Mintal führt die slowakische Nationalmannschaft in die kommenden Begegnungen der Nations League. Das teilte der slowakische Fußballverband am Dienstag mit.

Der 44-Jährige wird das Team gemeinsam mit Samuel Slovak auf die Auswärtsspiele in Aserbaidschan (10. Juni) und Kasachstan (13. Juni) vorbereiten. Beide haben bislang als Trainerassistenten gearbeitet.

Vorangegangen war die Entlassung von Nationalcoach Stefan Tarkovic aufgrund von "wiederholt unzureichenden Ergebnissen und unbefriedigenden Leistungen". Die Slowakei, aktuell 45. der Weltrangliste, konnte nur drei ihrer vergangenen acht Partien gewinnen. In der Nations League setzte es am Montag eine 0:1-Heimniederlage gegen den Weltranglisten-125. Kasachstan. Auch die Qualifikation für die diesjährige WM in Katar hatte die slowakische Nationalelf verpasst.

Während seiner Karriere bestritt Mintal 45 Länderspiele für sein Heimatland, in denen er 14 Tore erzielte. Mit dem 1. FC Nürnberg gewann er 2007 den DFB-Pokal und krönte sich in der Bundesliga-Saison 2004/05 mit 24 Treffern zum Torschützenkönig.