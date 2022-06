Salihamidzic: "Lewandowski hat mich angerufen"

IMAGO

Hasan Salihamidzic äußerte sich zur derzeitigen Situation mit Robert Lewandowski

Der Zoff zwischen dem FC Bayern und seinem Starstürmer Robert Lewandowski fand in den letzten Wochen und Monaten vor allem über den Weg der Öffentlichkeit statt. In dieser Woche haben die Beteiligten zumindest wieder per direktem Draht miteinander kommuniziert, wie einer der Protagonisten selbst erklärte.

"Heute hat mich Robert Lewandowski angerufen. Wir haben uns unter anderem auch über seine öffentlichen Äußerungen der vergangenen Tage unterhalten. Ich habe ihm unseren Standpunkt zu seiner Vertragssituation klar erklärt", wurde Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, in der "Bild" zitiert. Die Aussage soll vom Pfingstmontag stammen.

Ob sich der zweimalige Weltfußballer und der deutsche Rekordmeister dabei endlich angenähert haben, ließ Salihamidzic aber offen. Bis zuletzt war im Wechsel-Zoff zwischen den Münchnern und Lewandowski keine Einigung in Sicht.

FC Bayern: Lewandowski erklärte Wechselwunsch öffentlich

Während der Spieler selbst daran festhält, den Klub in diesem Sommer unbedingt schon ein Jahr vor Ende der Vertragslaufzeit verlassen zu wollen, erteilten die Bayern-Bosse um Präsident Herbert Hainer und Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn dem Bestreben Lewandowskis zuletzt mehrfach öffentlich eine klare Absage.

Sportvorstand Salihamidzic meinte zum Anliegen Lewandowskis, den FC Bayern möglichst noch in diesem Sommer nach acht gemeinsamen Jahren zu verlassen: "Zu seinem Wechselwunsch haben sich Herbert Hainer, Oliver Kahn und ich mehrfach geäußert, deshalb möchte ich es dabei belassen."

Lewandowski selbst hatte jüngst noch einmal in der Öffentlichkeit erklärt, warum er den FC Bayern verlassen und eine neue sportliche Herausforderung suchen möchte.

Der polnische Nationalspieler steht seit 2014 beim deutschen Branchenkrösus unter Vertrag und hatte seit dem in jedem Jahr mit den Bayern die deutsche Meisterschaft gewonnen.