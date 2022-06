Große Zweifel an Kramer: FC Schalke eine Nummer zu groß?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Frank Kramer (l.) wurde am Dienstag als neuer Schalke-Trainer präsentiert

Seine Vorstellung begann gleich mit einem Fauxpas: "Falke, äh Schalke ist ein ganz, ganz toller Verein", leistete sich Frank Kramer auf dem Podium im Presseraum des FC Schalke 04 einen Versprecher zum Einstand. Der neue Cheftrainer befeuerte damit gleich die Meinung vieler Zweifler rund um die Königsblauen, die sich sicher sind: Frank Kramer ist nicht die optimale Wahl für Schalke 04.

In dieses Horn stieß am Dienstag auch TV-Reporter und Schalke-Insider Dirk große Schlarmann. Der S04-Kenner zeigte sich nach der Kramer-Präsentation als neuer Chefcoach auf Schalke skeptisch.

"Ich glaube, dass diese Aufgabe, zumindest aktuell, für Frank Kramer eine Nummer zu groß ist", so sein Kommentar bei "Sky" zum 50-Jährigen. Er sei von der Herangehensweise, die Kramer am Dienstag präsentierte, nicht überzeugt, fügte große Schlarmann hinzu: "Mir fehlt der klare Ansatz und die klare Idee. Da fehlt mir auch die klare Vorstellung, wie das allein von der Hierarchie her funktioniert. Von daher wird das eine sehr spannende Sache."

FC Schalke tauschte 13 Mal in zehn Jahren den Trainer aus

Frank Kramer hatte in seiner Trainerkarriere bis dato noch keinen der größten Vereine in Deutschland trainiert. Als Chefcoach arbeitete er zuvor schon bei der TSG 1899 Hoffenheim, bei der SpVgg Greuther Fürth, bei Fortuna Düsseldorf und zuletzt bei Arminia Bielefeld.

In den Stunden nach der offiziellen Bestätigung des Memmingers als neuer verantwortlicher Trainer hatte es im Umfeld der Gelsenkirchener mehrheitlich negative Reaktionen zu der Personalie gegeben.

Auch S04-Reporter große Schlarmann fügte an: "Das ist der größte Verein, den er jemals trainiert hat. Eine Größe, an der schon viele Trainer gescheitert sind."

Die Königsblauen wurden in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich schon oft für ihren hohen Trainerverschleiß kritisiert. In den letzten zehn Jahren wurde auf Schalke 13 Mal der Cheftrainer ausgetauscht.