FC Bayern droht Hängepartie im Laimer-Poker

IMAGO/Christian Schroedter

Konrad Laimer wird heiß beim FC Bayern gehandelt

Im Werben um Wunschspieler Konrad Laimer von RB Leipzig darf der FC Bayern wohl nicht auf zeitnahen Vollzug hoffen.

Nach Informationen von "Bild" ist in Laimers bis 2023 laufenden Vertrag bei den Sachsen zwar eine Ausstiegsklausel verankert.

Die dort fixierte Ablösesumme liegt aber bei 35 Millionen Euro und damit weit über dem eigentlichen Marktwert des 25 Jahre alten Österreichers, für den der FC Bayern dem Vernehmen nach weniger als 20 Millionen Euro bezahlen will.

Erst am 30. Juni läuft die Klausel dem Bericht zufolge ab. Danach ist Laimers Ablöse frei verhandelbar und der deutsche Rekordmeister könnte versuchen, seine Vorstellungen in den Verhandlungen mit der RB-Führungsetage durchzudrücken.

FC Bayern das Wunschziel von Konrad Laimer?

Vorher dürften die Leipziger nicht zu einem Preisnachlass für Laimer bereit sein, zumal sich auch mehrere finanzkräftige Klubs aus der englischen Premier League mit dem 2021/2022 extrem formstarken Mittelfeld-Abräumer beschäftigen sollen.

Laut "Bild" sei es aber unwahrscheinlich, dass ein Verein die 35-Millionen-Klausel ziehe. Zudem habe Laimer selbst längst den FC Bayern als sein Wunschziel auserkoren. Ab Anfang Juli könnte es also heiß werden in dieser Personalie.

In München würde Laimer wieder mit Trainer Julian Nagelsmann zusammenarbeiten, der ihn zwischen 2019 und 2021 auch schon in Leipzig coachte.

RB Leipzig kämpft um Konrad Laimer

RB hat derweil den Kampf um den Leistungsträger noch nicht aufgegeben. Erste Gespräche und ein loses Angebot zur Vertragsverlängerung sollen Laimer aber nicht überzeugt haben.

Will der Tabellenvierte der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit also noch mit ihm Kasse machen, müsste ein Transfer Stand jetzt in diesem Sommer über die Bühne gehen.

RB Leipzig hatte Laimer 2017 vom Schwesterklub Red Bull Salzburg verpflichtet. Sieben Millionen Euro Ablöse flossen damals.