Offiziell: Bayern-Juwel wechselt in die 2. Bundesliga

Jamie Lawrence verlässt vorerst den FC Bayern

Fußball-Rekordmeister FC Bayern hat ein Abwehr-Talent aus dem eigenen Nachwuchs in die 2. Bundesliga abgegeben.

Jamie Lawrence verlässt den FC Bayern und schließt sich für zwei Jahre auf Leihbasis dem 1. FC Magdeburg an. Das gaben sowohl der Rekordmeister als auch der Zweitliga-Aufsteiger am Mittwoch bekannt.

Zuvor hatte Lawrence seinen Vertrag in München bis 2026 verlängert, wie der FC Bayern mitteilte.

"Jamie hat bei uns eine vielversprechende Entwicklung hingelegt und unsere U23 zuletzt teilweise sogar als Kapitän aufs Feld geführt. Wir sind überzeugt von seinem Potential und davon, dass er mit dem 1. FC Magdeburg den richtigen Verein für die nächsten Jahre gefunden hat", sagte Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer.

Holger Seitz, sportlicher Leiter im Nachwuchsbereich des FC Bayern, ergänzte: "Magdeburg hat souverän den Aufstieg in die 2. Liga geschafft und mit Christian Titz einen Trainer, der junge Spieler weiterentwickelt und seine Mannschaft Fußball spielen lässt. Wir werden Jamies Leistungen in Magdeburg ganz genau verfolgen und wünschen ihm viel Erfolg bei dieser spannenden Aufgabe."

Stammspieler in der U23 des FC Bayern

Lawrence war im Sommer 2017 vom Kirchheimer SC in den Nachwuchs des FC Bayern gewechselt. In der U23 zählte er in den beiden letzten Spielzeiten zur Stammbesetzung. Der Zwei-Meter-Hüne absolvierte 2020/2021 28 Einsätze in der 3. Liga und kam in der abgelaufenen Saison 32 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.

"Ich bedanke mich beim FC Bayern für das Vertrauen und diesen neuen langfristigen Vertrag. In Magdeburg sehe ich top Bedingungen für mich, meinen Weg erfolgreich fortzusetzen. Ich freue mich riesig auf den Verein und seine enthusiastischen Fans und natürlich auf die neue Herausforderung 2. Liga", sagte Lawrence.

Magdeburgs Cheftrainer Christian Titz erklärte: "Für uns galt es, einen großen, kopfballstarken Verteidiger zu finden, der auch hoch verteidigen kann. Das sind die Attribute, die wir in Jamie sehen."