Franco Foda neuer Trainer beim FC Zürich

IMAGO/GEPA pictures/ Johannes Friedl

Franco Foda übernimmt das Traineramt beim FC Zürich

Franco Foda hat keine drei Monate nach seinem Rücktritt als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft einen neuen Job gefunden.

Der 56-Jährige übernimmt den Schweizer Meister FC Zürich, bei dem er einen Vertrag bis 2024 erhält. Foda folgt auf André Breitenreiter, der nach dem überraschenden Titelgewinn zur TSG Hoffenheim gewechselt war.

"Die Chemie stimmte von Beginn weg, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Meine Vorfreude auf die neue Aufgabe ist groß", sagte Foda.

Schon als Spieler hatte es den gebürtigen Mainzer in die Schweiz verschlagen, für den FC Basel absolvierte er 1997 aber nur 13 Spiele.

✍🏼 Der Stadtclub freut sich mitzuteilen, dass Franco Foda neuer Cheftrainer beim FCZ wird. Der 56-jährige Deutsche hat einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2024 unterschrieben.



👉🏼 https://t.co/hsLzDRwUxj#fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/HymplSyDQW — FC Zürich (@fc_zuerich) 8. Juni 2022

Der FC Zürich hatte in der vergangenen Saison erstmals seit 2009 den Titel geholt, Foda und der FCZ treten somit in der zweiten Qualifikations-Runde zur Champions League an.

Neben Breitenreiter waren auch dessen Assistenten Darius Scholtysik (Co-Trainer) und Fabian Sander (Spielanalyse) nach Hoffenheim gewechselt.