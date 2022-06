Bericht: Barca-Boss dankbar für Lewandowski-Theater

IMAGO

Robert Lewandowski forciert seinen Abschied vom FC Bayern

Das Wechsel-Theater beim FC Bayern um Robert Lewandowski verfolgt der FC Barcelona offenbar mit Genugtuung.

Dass Robert Lewandowski das vorzeitige Ende seiner Zeit beim FC Bayern mit eindeutigen Aussagen herbeimeckern will ("Ich will gehen, ich will mehr Emotionen in meinem Leben haben" oder "Stand heute ist meine Geschichte bei Bayern vorbei!"), soll beim FC Barcelona ausgesprochen gut ankommen.

"Sport1" will aus dem Barca-Umfeld sogar erfahren haben, dass sich Präsident Joan Laporta bereits persönlich telefonisch bei Lewandowskis Berater Pini Zahavi gemeldet hat, um sich für den verbalen Klartext des Top-Torjägers zu bedanken.

Streikt sich Robert Lewandowski vom FC Bayern weg?

Der TV-Sender deutet zudem an, dass die oberste Eskalationsstufe noch lange nicht erreicht ist.

Dass Lewandowski versuchen werde, sich vom FC Bayern wegzustreiken, sei "nicht mehr komplett auszuschließen", heißt es in dem Bericht.

Ursprünglich strebte zwar auch Lewandowski eine saubere Trennung an. Nachdem der FC Bayern allerdings mehrfach mit einem klaren Wechsel-Veto an die Öffentlichkeit ging, erfolgte der Kurswechsel beim 33 Jahre alten Superstar.

FC Bayern: Kein Kurswechsel bei Robert Lewandowski

Dass Lewandowski so schnell wohl nicht von seinem Vorgehen abweichen wird, belegen weitere Informationen von "Sport1".

Demnach hat sich der Angreifer bei einem kürzlich erfolgten Telefonat mit Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht für seine teils deutlich überzogene Wortwahl entschuldigt.

An Lewandowskis Standpunkt habe sich zudem nichts geändert, er wolle den FC Bayern weiterhin verlassen, urteilt der Bericht.

Das Problem für die Münchner: Neben dem Umstand, dass Lewandowski sportlich nur schwer zu ersetzen sein wird, droht man nach den eindeutigen Absagen an den Wechsel nun auch das Gesicht zu verlieren. Eine saubere Lösung scheint inzwischen weit entfernt.