Ex-Coach des FC Bayern beim BVB gehandelt

BVB-Kandidat Danny Schwarz (l.) arbeitete einst beim FC Bayern

Nach dem Wechsel von Enrico Maaßen zum FC Augsburg braucht Borussia Dortmund einen neuen Trainer für seine U23. Erste Namen, darunter ein Ex-Coach des FC Bayern, werden beim BVB gehandelt.

Nach einigem Hin und Her meldeten beide Vereine am Mittwochnachmittag Vollzug: Enrico Maaßen wechselt von der U23 von Borussia Dortmund zum FC Augsburg - die erste Station in der Bundesliga für den 38 Jahre alten Trainer.

Beim BVB hinterlässt Maaßen eine große Lücke. Eine Woche vor dem Trainingsauftakt am 16. Juni steht die Zweitvertretung ohne Chefcoach da.

35 Kandidaten sollen U23-Teammanager Ingo Preuß bereits bei Bekanntwerden des Augsburger Interesses an Maaßen angeboten worden sein, berichten die "Ruhr Nachrichten".

"In Frage kommen Trainer, die schon mal im Nachwuchsbereich und möglichst diesseits der Regionalliga tätig waren. Außerdem müssen sie sich auf die Gegebenheiten bei uns einlassen. Das heißt, die Zuarbeit zu den Profis ist ein ganz wichtiger Punkt", sagte Preuß.

Coach mit Vergangenheit beim FC Bayern gehandelt

Dem gewöhnlich gut informierten Blatt zufolge gilt unter anderem ein Trainer mit Vergangenheit beim FC Bayern als BVB-Kandidat: Danny Schwarz. Der 47-Jährige arbeitete zuletzt bei den Würzburger Kickers.

In München betreute er unter anderem hauptverantwortlich die U23, U17 und U19. 2021 verließ er den Rekordmeister nach sechs Jahren.

Neben Schwarz bringen die "RN" auch Guerino Capretti (zuletzt Dynamo Dresden) und Alexander Ende (zuletzt Fortuna Köln) beim BVB ins Gespräch.

Zudem sei eine Beförderung von Talente-Coach Otto Addo eine Option, heißt es.

Rückkehr von Ex-BVB-Duo ausgeschlossen?

Kein Thema sind demnach denkbare Kandidaten wie Ismail Atalan und Marco Antwerpen.

Auch die früheren Dortmunder Nachwuchstrainer Peter Hyballa und Benjamin Hoffmann sollen in den aktuellen Überlegungen des BVB keine Rolle spielen.

Der Däne Mike Tullberg soll zudem seine im Verein sehr geschätzte Arbeit in der U19 fortsetzen.