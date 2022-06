BVB-Stürmer vor Wechsel zum 1. FC Köln - Ablöse enthüllt

HORSTMUELLER GmbH / Schröder via www.imago-images.

BVB-Profi Steffen Tigges (M.) wechselt wohl zum 1. FC Köln

Steffen Tigges von Borussia Dortmund galt schon vor einem Jahr als Wunschspieler des 1. FC Köln. Jetzt sollen die Domstädter und Trainer Steffen Baumgart beim BVB-Angreifer einen zweiten Anlauf gewagt haben - mit Erfolg.

Wie es in einem Bericht des "kicker" zunächst hieß, soll Tigges weiterhin die präferierte Alternative bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer sein. Beim 23-Jährigen, dessen aktueller Vertrag 2024 endet, passen demnach alle Rahmenbedingungen, die für den 1. FC Köln aktuell entscheidend sind.

"Bild" ging am Donnerstagnachmittag sogar noch einen Schritt weiter: Dem Boulevard-Blatt zufolge ist der Transfer bereits "beschlossene Sache". Und zwar nicht, wie bisher angenommen, als Leihe - Tigges soll fest nach Köln wechseln. Dem Vernehmen nach wird der Deal schon bald offiziell verkündet.

Dem "Geissblog" zufolge soll eine knapp siebenstellige Ablösesumme an den BVB fließen.

Der einstige deutsche U-Nationalspieler gilt als lauf- und einsatzfreudig. Tigges bringt also eine Mentalität mit, die besonders Kölns Cheftrainer Steffen Baumgart imponiert.

Tigges beim BVB häufig verletzt

Dieser soll sich zudem sicher sein, den Spieler fußballerisch noch weiterentwickeln zu können, nachdem er in der abgelaufenen Spielzeit deutliche Rückschläge hatte hinnehmen müssen.

Gleich zwei Verletzungen zwangen Tigges zu jeweils längeren Pausen. Zuletzt fiel er in der Rückrunde wegen einer Sprunggelenksverletzung drei Monate

Nach lediglich neun Saisonspielen für den BVB in der Bundesliga, davon kein einziges von Beginn an, will der gebürtige Osnabrücker im deutschen Fußball-Oberhaus endlich den endgültigen Durchbruch schaffen.

Das verspricht sich der 1. FC Köln von Steffen Tigges

Beim Effzeh hat Cheftrainer Baumgart sich noch immer nicht von der ursprünglichen Idee verabschiedet, mit zwei nominellen Spitzen angreifen zu lassen.

In der letzten Saison musste er diesen Ansatz häufig verwerfen, da mit Sebastian Andersson die erste Alternative für Torjäger Anthony Modeste gleich mehrere Male verletzt ausfiel.

Tigges würde als engagierter Offensivpartner vom französischen Star der Köln voraussichtlich gut in das Mannschaftsgefüge passen.

So zumindest erhoffen es sich die Kölner, die für die anspruchsvolle bevorstehende Spielzeit in drei Wettbewerben neue Qualitäten und Flexibilität im letzten Drittel benötigen.