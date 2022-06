Fährmann vor dem Aus? Schalke holt Regionalliga-Keeper

IMAGO/Revierfoto

Justin Heekeren wechselt zum FC Schalke 04

Nach dem Bundesliga-Aufstieg baut der FC Schalke 04 sein Torhüter-Team um. Erster Neuzugang ist ein Keeper aus der Regionalliga West.

Gleich zwei Neuzugänge verkündete der FC Schalke 04 am Mittwoch: Tobias Mohr (1. FC Heidenheim) und Florent Mollet (HSC Montpellier) verstärken das Mittelfeld der Königsblauen.

Am Donnerstag legte der Revierklub nach und vermeldete auch auf der Torhüter-Position einen Zugang. Torwarttalent Justin Heekeren wechselt vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen nach Gelsenkirchen.

Talentierter Schlussmann für den #S04 🧤🔵⚪️



Justin Heekeren wechselt von @RWO_offiziell zu den Knappen und verstärkt unser Torwartteam 💪



Herzlich willkommen auf Schalke, Justin! 👋 — FC Schalke 04 (@s04) 9. Juni 2022

Der 21-Jährige unterschrieb bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr. Laut "Bild" und "Reviersport" soll der neue Schlussmann nur 180.000 Euro Ablöse kosten.

Heekeren soll langsam an die Bundesliga herangeführt werden. "Trotz seines jungen Alters hat Justin bei RWO bereits viel Verantwortung übernommen und sich in der abgelaufenen Regionalligasaison als klare Nummer 1 etabliert", sagte Sportdirektor Rouven Schröder: "Nun wird er bei uns lernen was es heißt, auf höchstem Niveau dauerhaft zu bestehen. Die notwendige Zeit dafür wird er von uns bekommen."

FC Schalke 04: Droht Ralf Fährmann die Tribüne?

Brisant: Heekeren ist angeblich sofort als Nummer zwei eingeplant. Routinier Ralf Fährmann würde damit ins dritte Glied zurückrutschen und müsste in der Regel auf der Tribüne sitzen.

Laut "Bild" könnte das den Schalkern aus finanziellen Motiven gut zu Gesicht stehen, würde der Klub so doch die Spieltagsprämien für den 33 Jahre alten Großverdiener sparen.

Die S04-Verantwortlichen sehen in Youngster Heekeren angeblich sogar so großes Potenzial, dass er mittel- und langfristig zum Stammtorwart aufsteigen könnte.