St. Pauli eist Abwehr-Juwel aus Mainz los

IMAGO/Ralf Treese

David Nemeth wechselt zum FC St. Pauli

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich mit Innenverteidiger David Nemeth verstärkt.

Der 21-Jährige wechselt vom Bundesligisten FSV Mainz 05 zu den Hamburgern, über die Vertragsdauer machten die Hanseaten wie zumeist üblich keine Angaben.

"Wir trauen David bei uns direkt eine wichtige Rolle zu", sagte Trainer Timo Schultz.

Moin und Servus David!



Der FC St. Pauli verpflichtet den österreichischen U21-Nationalspieler David #Nemeth. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselt von @1FSVMainz05 zu den Kiezkickern. Schön, dass Du da bist, David! ☠



Alle Infos ➡️ https://t.co/4z1LaDe4tX#fcsp pic.twitter.com/Q3ssq6JUX9 — FC St. Pauli (@fcstpauli) 9. Juni 2022

Der Österreicher war in der Saison 2020/2021 in seine Heimat zu Sturm Graz ausgeliehen und kam dort in Pflichtspielen zu 32 Einsätzen.