Thuram rechnet mit Hütter ab: "Wie Kinder behandelt"

Marcus Thuram kam in Gladbach mit Trainer Adi Hütter nicht zurecht

In der vergangenen Spielzeit war Marcus Thuram ein Gesicht des sportlichen Niedergangs von Borussia Mönchengladbach. In der Saisonbilanz des Franzosen kommt vor allem der in Gladbach inzwischen entlassene Trainer Adi Hütter extrem schlecht weg.

Vom Liebling zum Buhmann: Einst wurde Marcus Thuram von den Borussia Mönchengladbachs Fans für geniale Offensiv-Aktionen und seinen typischen Jubel mit der Eckfahne gefeiert. Mittlerweile ist der 24-Jährige in Gladbach jedoch als Problem-Profi verschrien.

Nur drei Tore in 21 Einsätzen 2021/2022 waren die mit Abstand schlechteste Ausbeute des Angreifers seit seiner Ankunft bei der Borussia im Sommer 2019.

Für sein Flop-Jahr macht Thuram aber nicht sich selbst, sondern den Trainer verantwortlich. In einem Podcast von "Sport News Africa" stellte er Adi Hütter nun ein vernichtendes Zeugnis aus.

Gladbachs Franzosen "wie kleine Kinder behandelt"

Vor allem mit der Art des Österreichers kam der französische Nationalspieler a.D. nicht zurecht. "Als wir Franzosen einmal zwölf Minuten zu spät kamen, hat man uns wie kleine Kinder behandelt", klagte Thuram und ergänzte: "In der Zeit, wo es gut lief, durfte ich auch mal den Deutsch-Kurs auslassen. Als es schlecht lief, wurde ich ermahnt."

Gleich zu Beginn habe Hütter ihm verdeutlicht, dass fortan ein anderer Wind wehen würde als unter seinem Vorgänger. "Marcus, ich bin nicht Marco Rose. Bei mir gibt es keine Starspieler", soll der zuvor aus Frankfurt gekommene Trainer zu Thuram gesagt haben.

Generell stimmte es zwischen Hütter und Gladbach einfach nicht, weshalb beide Seiten kurz nach dem letzten Saisonspiel die Reißleine zogen und nach nur einem gemeinsamen Jahr die Trennung verkündeten. Als Nachfolger wurde mittlerweile Daniel Farke verpflichtet.

Unverständnis für Pfiffe der Gladbach-Fans

Der neue Übungsleiter steht vor der schwierigen Aufgabe, den gesamten Klub wieder auf eine Linie bringen zu müssen. Zuletzt wirkten Mannschaft und Fans entfremdet.

Thuram konnte die teils wütenden Reaktionen der Anhänger allerdings nicht verstehen. "Sie haben sogar Matthias Ginter ausgepfiffen! Man versteht hier wohl nicht, dass man als Spieler auch mal den nächsten Schritt machen will und den Klub verlässt", klagte der Offensiv-Allrounder, dem selbst seit einiger Zeit Wechselabsichten nachgesagt werden. Thurams Vertrag in Gladbach läuft 2023 aus.