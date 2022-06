Kalajdzic-Plan des BVB durchgesickert - Berater äußert sich

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart wird bei BVB und FC Bayern gehandelt

Neben dem FC Bayern hat auch Borussia Dortmund ein Auge auf Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart geworfen. Nun ist der Plan des BVB im Poker um den 24 Jahre alten Österreicher durchgesickert. Auch Kalajdzics Berater hat sich geäußert.

Borussia Dortmund will ihn, der FC Bayern will ihn, mehre Klubs aus der englischen Premier League auch: Sasa Kalajdzic gehört aktuell zu den heißesten Transfer-Aktien der Fußball-Bundesliga. Dass der Zwei-Meter-Hüne auch in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart auf Torejagd geht, scheint äußerst unwahrscheinlich.

Nachdem der FC Bayern in den letzten Wochen schon sehr konkret ins Werben um Kalajdzics Dienste einstieg, die Rede war von mehreren Treffen mit ihm und seinem Berater Sascha Empacher, will der BVB zeitnah wohl ebenfalls Nägel mit Köpfen machen.

Klarer BVB-Plan mit Sasa Kalajdzic

"Bild" zufolge planen die Verantwortlichen, die Gespräche mit Kalajdzic nach Ende seines Urlaubs am 20. Juni zu intensivieren.

Für die Borussia spricht, dass Kalajdzic in Dortmund als Nachfolger von Erling Haaland und damit als klare Nummer eins im Angriffszentrum eingeplant wäre.

Beim FC Bayern hingegen ist die Zukunft von Platzhirsch Robert Lewandowski weiter ungeklärt. Bleibt der Pole, müsste sich Kalajdzic mit der Backup-Rolle zufriedengeben - keine schönen Aussichten für den österreichischen Nationalspieler.

BVB? FC Bayern? VfB Stuttgart? Das sagt Kalajdzics Berater

Kalajdzics Berater Empacher kommentierte die brodelnde Gerüchteküche rund um seinen Klienten im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" zurückhaltend: "Ich möchte nicht viel dazu sagen. Das ist natürlich alles vertraulich. Es wird ein langer Transfer-Sommer. Es ist bisher keine Entscheidung gefallen."

Es gehe darum, dass Kalajdzic bei "einem sehr guten Klub" spiele, bei dem er seine "sportlichen Ziele erreichen" könne, so der Spieler-Agent.

"Sasa ist ein Stuttgarter Spieler. Wenn ein Klub interessiert ist, muss er dem VfB ein Angebot machen."

Konkret auf den FC Bayern angesprochen erklärte Empacher, der deutsche Rekordmeister sei "einer der besten Klubs der Welt". Es sei "alles möglich".