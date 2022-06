Kimmich offenbart "schlechte Erfahrungen" vor FCB-Gesprächen

IMAGO

Leistungsträger beim FC Bayern: Joshua Kimmich

Beim FC Bayern genießt Joshua Kimmich als Vorzeige-Teamplayer höchstes Ansehen. Was Verhandlungen betrifft, ist der deutsche Nationalspieler allerdings Einzelgänger. Wieso er auf einen Berater verzichtet, hat der 27-Jährige nun in einem Interview verraten.

Im August 2021 verlängerte Joshua Kimmich seinen Vertrag beim FC Bayern bis Ende Juni 2025 und setzte dabei ein ungewöhnliches Zeichen: Der Mittelfeldmann verzichtete auf einen Agenten und führte die Gespräche mit dem Rekordmeister selbst.

Von Vorstandsboss Oliver Kahn erntete der Leistungsträger damals ein Lob. "Er war sehr konsequent und hat gewusst, was er will und worauf er Wert legt. Er übernimmt Verantwortung und gibt nicht alles an einen Berater ab", betonte der einstige Torwart-Titan.

Darum verhandelte Joshua Kimmich selbst mit dem FC Bayern

Im Gespräch mit dem französischen Fußball-Magazin "So Foot" erläuterte Kimmich, wie es zu der Branchen-untypischen Entscheidung kam, sich selbst zu vertreten.

"Ich hatte einige schlechte Erfahrungen mit meinem letzten Berater. Ich glaube, dass ich in einer besseren Position bin als jeder andere, was die Verteidigung meiner Interessen angeht", verdeutlichte der Münchner, der sich vor niemandem rechtfertigen will.

Wenn er Fehler mache, dann seien es seine eigenen, nicht die von anderen. "Ich will selbst am Verhandlungstisch sitzen, um herauszufinden, was dort gesagt wird", stellte Kimmich klar.

Kimmich beim FC Bayern einer der Top-Verdiener

Aktuell soll der Sechser pro Jahr rund 20 Millionen Euro verdienen. Damit gehört Kimmich beim FC Bayern zu den Top-Verdienern.

Die Prämie für die jüngste Verlängerung wanderte zudem komplett in die Taschen des Mentalitätsspielers.

Der gebürtige Rottweiler läuft seit 2015 für den deutschen Branchenprimus auf. Seither kam er in 299 Pflichtspielen für die Münchner zum Einsatz (33 Tore, 83 Vorlagen).