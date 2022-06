Verwirrung um Interesse des FC Bayern an Harry Kane

IMAGO/Paul Terry

Harry Kane wird beim FC Bayern gehandelt

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Robert Lewandowski hat der FC Bayern die Fühler angeblich auch nach Superstar Harry Kane von Tottenham Hotspur ausgestreckt. Allerdings existieren widersprüchliche Meldungen zu der brisanten Personalie.

Greift der FC Bayern in diesem Sommer ganz oben ins Transfer-Regal? Nichts anderes als eine Sensation wäre es, würde der deutsche Rekordmeister seinen wechselwilligen Torjäger Robert Lewandowski durch einen anderen Meister seiner Zunft ersetzen: Harry Kane.

Wie heiß die Personalie in München tatsächlich ist, ist allerdings unklar. Während der italienische Transfer-Experte Alfredo Pedullà behauptet, der FC Bayern habe sich über Kanes Situation zumindest informiert, widerspricht "Bild"-Fußballchef Christian Falk entschieden.

Es gebe keine Münchner Anfrage an Tottenham in Bezug auf den 28 Jahre alten Engländer, teilte der Bayern-Reporter via Twitter mit.

Harry Kane wohl zu teuer für den FC Bayern

So oder so erscheint ein Kane-Wechsel an die Isar hochgradig unwahrscheinlich.

Der Marktwert des Premier-League-Knipsers wird auf weit mehr als 100 Millionen Euro geschätzt. Als sich Manchester City im Sommer 2021 ernsthaft um Kane bemühte, geisterte sogar die irre Summe von 175 Millionen Euro durch die Gazetten.

Zum Wechsel kam es dennoch nicht, weil sich City und die Spurs nicht einigen konnten. Kane, der ernsthaft mit einer Luftveränderung geliebäugelt hatte, bekannte sich schließlich zu Tottenham, wo sein Vertrag noch bis 2024 läuft.

Verlängert Harry Kane bei Tottenham Hotspur?

Dass Kane trotz dieser und anderer attraktiver Offerten auch mittel- und langfristig weiter in London kickt, ist nach jüngsten Medienberichten von der Insel keineswegs ausgeschlossen.

Unter Trainer Antonio Conte erhoffe sich Kane Titelchancen mit den Spurs und könne sich eine Vertragsverlängerung vorstellen, schrieb der "London Evening Standard".

Ein möglicher Wechsel zum FC Bayern passt aus mehreren Gründen also nicht ins Bild.