FC Schalke 04 trennt sich von Eigengewächs

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Timo Becker verlässt den FC Schalke 04

Nachdem er in den ersten Spielen der vergangenen Saison regelmäßig auf dem Rasen stand, verlor Timo Becker beim FC Schalke 04 nach und nach seinen Platz im Kader. Letztlich entschied sich der Verteidiger im Winter für eine Leihe zu Hansa Rostock. Ein Comeback im S04-Trikot wird es zumindest vorerst nicht geben.

Denn das Eigengewächs des FC Schalke 04 wechselt fest zum Zweitligisten Holstein Kiel. Das gaben die Klubs am Freitag bekannt.

Im Norden der Bundesrepublik unterzeichnet Becker einen Vertrag über drei Jahre. "Über die weiteren Modalitäten des Wechsels haben alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart", heißt es bezüglich weiterer Rahmendaten des Deals in einer Mitteilung auf "schalke04.de". Beckers Vertrag bei den Knappen wäre noch bis Ende Juni 2023 gültig gewesen.

"Für Timo ist der Wechsel zu Holstein Kiel eine gute Chance, zu möglichst viel Spielpraxis zu kommen. Diese konnten wir ihm in der Bundesliga nicht garantieren. Wir sind Timo sehr dankbar für das, was er für Schalke geleistet hat und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste", wird Sportdirektor Rouven Schröder bezüglich des Transfers zitiert.

FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und zurück

Becker stammt aus der Knappenschmiede des FC Schalke, wechselte von dort allerdings 2013 in den Nachwuchs von Rot-Weiss Essen und kickte drei Jahre für RWE in der Regionalliga. 2019 kehrte der Abwehr-Hüne nach Gelsenkirchen zurück und absolvierte insgesamt 39 Pflichtspiele für die Profis der Königsblauen. In Kiel wartet nun eine neue Herausforderung.

"Ich kenne die Liga aus meiner Zeit bei Schalke und Rostock und freue mich auf die Aufgabe hier bei Holstein Kiel. Gerade die Spielphilosophie des Trainers kommt meiner Spielweise entgegen und so hoffe ich natürlich, dass ich der Mannschaft gleich von Anfang an helfen kann", kommentierte Becker seinen Schritt gegenüber "holstein-kiel.de". "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung hier in Kiel mit einigen bekannten Gesichtern."

Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver ergänzt: "Mit Timo Becker bekommen wir einen dynamischen und körperlich robusten Spieler für unsere Defensive. Er ist variabel in der Innenverteidigung und auch rechts außen in der Viererkette einsetzbar und hat in den vergangenen Spielzeiten bewiesen, dass er uns direkt helfen kann."