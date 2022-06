Medien: Schalke plant rund 20 Transfers im Sommer

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Wollen den FC Schalke 04 umkrempeln: Cheftrainer Frank Kramer und Sportdirektor Rouven Schröder

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 baut seinen Kader für die Mission Klassenerhalt mächtig um. Nach der offiziellen Vorstellung des neuen Cheftrainers Frank Kramer hatte der Revierklub gleich mehrere Neuverpflichtungen bekannt gegeben. Nun wird mehr und mehr klar, wie viele Transfers im Sommer abgewickelt werden sollen.

Schon bei seiner Präsentation als neuer Schalke-Coach hat Frank Kramer klargemacht, dass seine Mannschaft bis zum Trainingsauftakt am 22. Juni ein deutlich verändertes Gesicht haben wird. Alle Transfers sollen vordergründig aber zur neuen Klub-Philosophie passen und nicht eigens wegen des Trainers nach Gelsenkirchen ziehen.

Fraglos dürfte aber auch der 51-Jährige eine zentrale Rolle in Transferplänen der Knappen spielen. Die Verpflichtung von Tom Krauß, dessen Wechsel auf Leihbasis mit Kaufpflicht bei Klassenerhalt am Freitag bekannt gegeben wurde, ist hierbei beispielhaft.

Denn: Kramer kennt Krauß, der in den letzten zwei Jahren von RB Leipzig an Zweitligist 1. FC Nürnberg ausgeliehen war, noch aus gemeinsamer Zeit bei der deutschen U18-Nationalmannschaft.

FC Schalke 04 geht für Krauß in die Vollen

Für den 20-Jährigen greift Schalke 04 tief in die Tasche - allerdings noch nicht in diesem Sommer, sondern erst im Fall des angepeilten Klassenerhalts.

Dann muss der Revierklub nach Angaben von "Bild" die Sockelablöse in Höhe von drei Millionen Euro an Leipzig zahlen. Durch Bonuszahlungen kann der Betrag gar auf fünf Millionen Euro anwachsen. Der anschließende Vertrag auf Schalke wurde am Freitag bereits vorbereitet: Krauß würde bis 2027 das königsblaue Trikot tragen. Ein Rückkaufsrecht soll Leipzig nicht besitzen.

Das DFB-Talent ist nach Florent Mollet (Montpellier HSC), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim 1846) und Justin Heekeren (Rot-Weiß Oberhausen) der vierte Neuzugang, den S04 seit der Kramer-Verpflichtung an Land gezogen hat. Mit der Leihverlängerung bis zum Jahresende des lange verletzten Südkoreaners Dong-gyeong Lee (Ulsan Hyundai) hat Kramer eine weitere Option. Bekannt waren zuvor bereits die Transfers der Abwehrspieler Ibrahima Cissé (KAA Gent) und Leo Greiml (Rapid Wien).

Thiaw-Verkauf wahrscheinlich - Kommt Schwolow von Hertha BSC?

Zu jenen sieben Spielern werden sich aber sicher noch weitere gesellen. Trainer Kramer hatte auf seiner Antritts-Pressekonferenz klargestellt, dass man auf der Suche nach einem neuen Stammtorhüter sei. Neben Stefan Ortega, dessen Vertrag bei Arminia Bielefeld ausläuft, wird auch Herthas Alexander Schwolow nach Angaben von "Sky" gehandelt. Zudem könnte, trotz der neuen Abwehrleute Cissé und Greiml, ein weiterer Innenverteidiger auf Schalke anheuern.

Da zugleich auch zahlreiche Profis vor dem Saisonstart noch abgegeben werden müssen, rechnet der TV-Sender mit insgesamt rund 20 Transfers, die Schalke in diesem Sommer tätigen wird.

Der zuletzt an Hansa Rostock ausgeliehene Timo Becker heuerte bereits bei Holstein Kiel an, wirklich Geld sollen derweil die Verkäufe von Amine Harit, Ozan Kabak, Hamza Mendyl, Rabbi Matondo, Levent Mercan, Can Bozdogan, Reinhold Ranftl und Dries Wouters in die Kassen spülen.

Darüber hinaus ist nach "Sky"-Angaben ein Abschied von Malick Thiaw wahrscheinlich. Der U21-Nationalspieler soll Interesse aus Italien geweckt haben. Bei einer möglichen Ablösesumme um rund acht Millionen Euro werde Schalke grünes Licht geben, heißt es in dem Bericht.