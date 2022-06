Bayern-Star Hernández reist von der Nationalmannschaft ab

IMAGO/Jose Breton

Wird zum zweiten Mal Vater: Lucas Hernández

Lucas Hernández vom FC Bayern steht der französischen Nationalmannschaft im Spiel der Nations League am Montag gegen Kroatien nicht mehr zur Verfügung.

Wie der französische Verband am Samstagmittag mitteilte, sei der Abwehrspieler nach dem 1:1 am Freitag in Wien gegen Österreich abgereist, um seine Frau Amalia bei der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes zu unterstützen.

Hernández war gegen Österreich nicht zum Einsatz gekommen. Nationaltrainer Didier Deschamps hatte ihn wegen muskulärer Probleme geschont.

Bei der Neuauflage des WM-Endspiels von 2018 am Montag gegen Kroatien muss der Weltmeister außerdem erneut auf N'Golo Kanté verzichten. Den Mittelfeldspieler plagen weiter Knieprobleme.