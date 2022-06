BVB buhlt vom Offensiv-Talent aus Italien

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Nicola Zalewski hat das Interesse des BVB geweckt

Borussia Dortmund will den Kader für die kommende Saison wohl noch mit neuen Gesichtern für die Offensive verstärken. Auf der Suche nach möglichen Kandidaten ist anscheinend ein Talent aus Italien ins Visier des BVB gerückt.

Wie die "Gazzetta dello Sport" schreibt, sei der Revierklub am 20-jährigen Linksaußen Nicola Zalewski von der AS Rom interessiert. Der beidfüßige Außenbahnspieler entstammt der Jugendakademie der Römer und feierte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch in der Serie A.

Neben der Borussia sollen auch Teams aus Italien und Frankreich um das Offensivtalent buhlen.

Noch sei dem Bericht zufolge aber kein konkretes Angebot aus Dortmund für Zalewski beim Klub von Trainer José Mourinho eingegangen. Und selbst falls der BVB sich entschließen sollte, eine Offerte abzugeben: Eine Einigung wäre eher unwahrscheinlich.

Die "Gazzetta dello Sport" schreibt, dass es für Mourinho und Sportdirektor Tiago Pinto ausgeschlossen sei, Zalewski in diesem Sommer anzugeben.

BVB will in der Offensive nachlegen

Zalewski spielte sich in der vergangenen Saison als Rotationsoption in den Kader des Hauptstadtklubs. Mourinho setzte den Youngster in 16 Ligaspielen ein. Auch in der Conference League, die die AS Rom letztlich gewinnen konnte, kam er siebenmal zum Einsatz.

Mit seinen Leistungen empfahl sich der Youngster auch für die polnische Nationalmannschaft, für die er seit dem vergangenen September zwei Einsätze absolvierte, obwohl er immer noch im U21-Bereich spielberechtigt wäre.

Der BVB war auf dem Transfermarkt in diesem Sommer schon sehr aktiv. Mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck wurde die Innenverteidigung zukunftsfest gemacht. Salih Özcan kam für das Mittelfeldzentrum, Karim Adeyemi solle künftig die Offensive verstärken.

Angeblich wollen die Dortmunder in Offensivbereich aber noch nachlegen, da mit dem Verlust von Erling Haaland eine große Lücke entstanden ist. Ein Mittelstürmer steht folglich auf dem Wunschzettel angeblich ganz oben. Auch die linke Abwehrseite gilt noch als Baustelle.