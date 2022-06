Twitter-Post sorgt für Cavani-Euphorie bei Schalke

IMAGO/Jane Stokes

Edinson Cavani wurde nur kurz mit dem FC Schalke in Verbindung gebracht

Für wenige Stunden kursierte am Freitag in Gelsenkirchen ein wildes Gerücht, das den FC Schalke 04 mit Stürmer-Star Edinson Cavani in Verbindung brachte. Auslöser war wohl ein nicht ganz ernst gemeinter Tweet.

Seit der Aufstieg in die Bundesliga feststeht, haben die Verantwortlichen beim FC Schalke 04 mit viel Nachdruck an möglichen Kaderverstärkungen gearbeitet - und inzwischen einige beachtliche Erfolge erzielt.

In den letzten Tagen sorgte insbesondere die Verpflichtung von Florent Mollet für gute Laune bei den Königsblauen. Als am Freitag Details zur Verlängerung der Leihe von Lee Dong-gyeong durchdrangen, überschlug sich kurzzeitig die Gerüchteküche.

"Sky"-Journalist Dirk große Schlarmann berichtete über Twitter die Details des Lee-Deals, der vorsehe, dass der Südkoreaner zunächst bis Dezember auf Schalke bleibt. Zudem fügte der S04-Reporter hinzu, dass Lee nicht der letzte Transfer an diesem Tag bleiben solle.

Schalkes Leiter Sportkommunikation, Marc Siekmann, griff die Berichterstattung auf und bestätigte die Informationen. Große Schlarmann postete daraufhin wohl etwas ironisch ein Bild des jubelnden Edinson Cavani unter die Antwort des Klub-Funktionärs.

Kurze Euphorie beim FC Schalke 04

Der Stürmerstar aus Uruguay steht nur noch bis Ende Juni bei Manchester United unter Vertrag und wäre mit Blick auf die kommende Saison somit ablösefrei zu haben. Zumindest auf Twitter stürzten sich etliche Fans auf die Geschichte und träumten kurzzeitig von einem Transfer-Coupe.

Realistisch war ein solcher Transfer aber zu keinen Zeitpunkt. Medienberichten zufolge soll Cavani bei United aktuell zwischen zehn und 15 Millionen Euro pro Saison verdienen. Ein derartiges Salär wäre für den Aufsteiger völlig utopisch.

Die Auflösung im Rätselraten um den unbekannten Neuzugang folgte am Nachmittag als Schalke die Verpflichtung von Tom Kraus bekanntgab. Der Mittelfeldspieler kommt zunächst auf Leihbasis von RB Leipzig. Im Falle des Klassenerhaltes greift eine Kaufverpflichtung über angeblich rund drei Millionen Euro.