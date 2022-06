Polen ärgert Oranje - Nullnummer bei England vs. Italien

unknown

Die Niederlande kam nicht über ein Remis hinaus

Rückschlag für die Oranje, auch Nachbar Belgien nur Remis: Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat nach zwei Siegen den ersten Rückschlag in der Nations League hinnehmen müssen.

Das Team von Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal kam gegen Polen nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Im Parallelspiel trennten sich Wales und Belgien 1:1 (0:0).

Die Polen, bei denen Weltfußballer Robert Lewandowski geschont wurde, gingen in Rotterdam aus dem Nichts in Führung. Der in England geborene Rechtsverteidiger Matthew Cash (18.) traf per Flachschuss zum 1:0.

Die zweite Hälfte startete dann furios: Zunächst sorgte Piotr Zielinski für das 2:0 der Gäste (49.), ehe die Niederlande per Doppelschlag antwortete. Der Ex-Bremer Davy Klaassen (51.) und Denzel Dumfries (54.) brachten die Elftal jeweils nach Angriffen über die linke Seite zurück ins Spiel. Memphis Depay vergab spät per Handelfmeter den Sieg (90.+1).

Wales, das vor knapp einer Woche im Play-off-Endspiel gegen die Ukraine die erste WM-Qualifikation seit 1958 klargemacht hatte, kam aktiver in die Partie gegen Belgien: Dem frühen Führungstreffer des Leipzigers Ethan Ampadu wurde wegen Abseits aber die Anerkennung verwehrt (5.). In Hälfte zwei traf dann Youri Tielemans für die abgezockten Gäste (51.), ehe Brennan Johnson kurz vor dem Ende den Ausgleich für die Waliser erzielte (86.).

England mit Nullnummer gegen Italien

Englands Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League die EM-Revanche gegen Europameister Italien verpasst. In der Neuauflage des Endspiels von 2021 mussten sich die "Three Lions" in Wolverhampton mit einem 0:0 begnügen und bleiben in der deutschen Gruppe A3 weiter sieglos.

Mit fünf Punkten führt Italien die Tabelle vor Ungarn (4) an, das sich am Samstagabend 1:1 von Deutschland (3) trennte. England (2) bleibt Schlusslicht. In den letzten Spielen vor der Sommerpause trifft Italien am Dienstag (20:45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach auf das DFB-Team, England empfängt zeitgleich (DAZN) die Ungarn.

Erstmals seit dem Finale von Wembley, das Italien 3:2 im Elfmeterschießen gewann, trafen beide Teams aufeinander. Im kleinen Molineux Stadium der Wolverhampton Wanderers hatten die Italiener in der ersten Halbzeit eines gutklassigen Spiels zwei große Chancen zur Führung. Bereits in der dritten Spielminute verpasste Davide Frattesi das Tor knapp, in Minute 25 scheiterte Sandro Tonali am glänzend reagierenden Torwart Aaron Ramsdale.

Zuvor hatte Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma bei Englands bester Chance einen Schuss von Mason Mount an die Latte gelenkt (9.). Nach der Pause vergab Raheem Sterling gleich zweimal (52./55.) für die Engländer, bei denen Dortmunds Jude Bellingham auf der Bank saß. Nach zahlreichen Wechseln kam in der Schlussphase etwas der Fluss abhanden.