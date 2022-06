Norwegen bleibt dank Haaland-Doppelpack ungeschlagen

IMAGO/VEGARD GRoTT

Erling Haaland gewinnt mit Norwegen gegen Schweden

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft bleibt dank Torgarant und Doppelpacker Erling Haaland in der Nations League ungeschlagen.

Im zweiten skandinavischen Duell binnen einer Woche siegte das Team des ehemaligen Köln-Trainers Stale Solbakken am vierten Spieltag der Gruppe B4 gegen Schweden 3:2 (1:0).

In Oslo brachte Haaland, der von Borussia Dortmund zu Manchester City wechseln wird, seine Mannschaft per Kopf in Führung (10.). Nach der Pause erhöhte der 21-Jährige, der nun auf 20 Tore in 21 Länderspielen kommt, per Foulelfmeter nach Videobeweis (54.).

RB Leipzigs Emil Forsberg (63.) verkürzte mit einem Rechtsschuss in den Winkel, Alexander Sörloth (77.) konterte. Victor Gyökeres (90.+5) gelang noch der schwedische Anschlusstreffer.

Erst am vergangenen Sonntag waren die skandinavischen Rivalen aufeinandergetroffen - dank Doppelpacker Haaland mit dem besseren Ende für Norwegen. Im Rückspiel machte der Goalgetter dort weiter, wo er beim Auswärtssieg in Solna aufgehört hatte.

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Slowenien behauptete die Solbakken-Elf die Tabellenführung. Schweden bleibt nach drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen Vorletzter.