Bayern-Duo wohl Thema bei der Liga-Konkurrenz

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Richards und Zirkzee könnten den FC Bayern in Richtung VfB Stuttgart verlassen

Gibt der FC Bayern zur neuen Saison gleich zwei Spieler zum VfB Stuttgart ab? Die Gerüchteküche brodelt.

Sommerpause ist Transferzeit in der Fußball-Bundesliga, so auch beim FC Bayern. Um den Kader für die kommende Spielzeit zu optimieren, sollen nicht nur Spieler verpflichtet, sondern auch zahlreiche Bankdrücker verkauft werden. Unter diesen befindet sich nach Informationen des "kicker" auch Omar Richards.

Der 24-jährige Linksverteidiger war erst im letzten Sommer vom FC Reading nach München gewechselt, konnte sich in seinem ersten Jahr allerdings nicht durchsetzen. 575 Spielminuten stehen wettbewerbsübergreifend zu Buche, verteilt auf 17 Einsätze. Lediglich ein Assist gelang dem Engländer dabei im DFB-Pokal.

Laut dem Bericht des "kicker" hat nun der VfB Stuttgart Richards ins Visier genommen. Die Schwaben suchen bereits intensiv nach Ersatz für den abwanderungswilligen Borna Sosa. Sollte der linke Abwehrspieler den Liga-Mitstreiter des FC Bayern verlassen, könnte Richards offenbar eine ernsthafte Option werden.

Der 1,74 Meter große Verteidiger war vor rund zwölf Monaten ablösefrei an die Säbener Straße gewechselt und wurde bis 2025 gebunden. Was Richards an Ablöse kosten würde, ließ das Fachmagazin offen.

Zirkzee-Zukunft beim FC Bayern hängt an Duo

Zuvor hatte bereits "Sky" berichtet, dass die Bayern-Verantwortlichen bei einem Angebot für den 24-Jährigen gesprächsbereit seien. Auch eine Leihe sei denkbar.

Neben Richards wird auch Joshua Zirkzee mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Nach "Bild" hat auch der "kicker" erfahren, dass die Schwaben über den Münchner Stürmer diskutieren. Der Niederländer war zuletzt zum RSC Anderlecht verliehen, kehrte nun zurück.

Allerdings muss sich der Angreifer aufgrund der unklaren Situation um den wechselwilligen Robert Lewandowski noch gedulden. Ob Zirkzee erneut verliehen wird - dann jedoch müsste zuvor sein Vertrag über 2023 hinaus verlängert werden - oder aber verkauft wird, hängt laut dem "kicker" davon ab, was mit Lewandowski passiert und wie es mit der Verpflichtung von Sadio Mané vorangeht