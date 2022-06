Bericht: Ex-Schalke-Star auf dem Sprung zu Hertha BSC

IMAGO/Mike Egerton

Jonjoe Kenny kehrt wohl in die Bundesliga zurück

In den vergangenen Monaten zeigte sich Jonjoe Kenny mehrfach offen für eine Rückkehr nach Deutschland zum FC Schalke 04, wo er einst in der Saison 2019/2020 zum Publikumsliebling wurde. Nun geht es tatsächlich zurück in die Bundesliga, allerdings nicht zu den Königsblauen: Hertha BSC soll sich die Dienste des Rechtsverteidigers gesichert haben.

Wie die "Bild" vermeldet, soll sich der 25-Jährige für einen Wechsel nach Berlin entschieden haben. Nach Auslaufen seines Vertrags beim FC Everton wird er sich der Hertha ablösefrei anschließen und nach Filip Uremovic der zweite Sommer-Neuzugang des Hauptstadklubs sein.

Kenny soll bei Hertha BSC eine Lücke stopfen, die schon länger als Problem-Position im Klub galt. Mit Peter Pekarik verlängerte jüngst ein 35-Jähriger auf dieser Position, Youngster Julian Eitschberger konnte bisher erst wenige Einsatzminuten bei den Profis sammeln. Kenny wird hingegen als Soforthilfe angesehen und könnte die neue Konstante hinten rechts werden.

Nach Jahr beim FC Schalke im Karrieretief

In den letzten Jahren seit dem Abschied vom FC Schalke hatte der gebürtige Liverpooler einige Rückschläge hinnehmen müssen. Beim FC Everton konnte er sich nie als unumstrittener Stammspieler durchsetzen, stand in der abgelaufenen Saison in der Premier League lediglich elfmal in der Startformation der Toffees.

Zuvor war er bereits an den Celtic FC ausgeliehen, nahm danach in Everton häufig nur auf der Reservebank Platz.

Hertha BSC soll nun für den einstigen englischen U-Nationalspieler ein Neubeginn werden. Kenny gehörte einst zu den vielversprechendsten Talenten im englischen Fußball. Er gewann mit der U17-Auswahl der Three Lions einst die Europameisterschaft, feierte zudem mit der U20-Mannschaft den Weltmeistertitel.

Mit dem FC Everton schloss er die Premier-League-Spielzeit zuletzt als enttäuschender Tabellen-16. ab.