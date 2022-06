Gravenberch wechselt zu Bayern, Ajax verrät Ablösesumme

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Ryan Gravenberch wechselt zum FC Bayern

Der FC Bayern hat seinen zweiten Transfer des Sommers nun offiziell perfekt gemacht: Ryan Gravenberch kommt von Ajax Amsterdam nach München. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Montagabend offiziell. Die Niederländer verrieten ihrerseits die Ablösemodalitäten.

Mit Ryan Gravenberch hat sich der FC Bayern eines der größten Talente der Niederlande gesichert. Der zentrale Mittelfeldspieler zählte bei Ajax Amsterdam in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal. Nun wagt der 20-Jährige den nächsten Karriereschritt.

In München unterzeichnete Gravenberch einen langfristig ausgerichteten Vertrag bis 2027.

"Ryan Gravenberch ist ein junger, hochinteressanter Spieler, den viele europäische Top-Klubs gerne unter Vertrag genommen hätten. Er hat sich für den FC Bayern entschieden, weil er sich hier auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann. Spieler mit seinen Qualitäten sind wichtig für den Weg des FC Bayern in der Zukunft", freute sich Vorstandsboss Oliver Kahn über den Vollzug.

Gravenberch musste "nicht überlegen"

Sportvorstand Hasan Salihamidzic gab sich sicher, dass der Neuzugang der Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann "viel geben" werde. "Er ist eines der größten Talente in Europa, hat eine ausgezeichnete Technik, immer Lösungen auf engstem Raum, ist sehr dynamisch und torgefährlich."

Der Youngster selbst "musste nicht überlegen", als ihn die Anfrage des FC Bayern erreichte. "Der FC Bayern ist einer der größten Klubs, die es gibt: Spieler aus der ganzen Welt wollen für diesen Verein spielen. Ich komme nach München, um viele Titel zu gewinnen – und der FC Bayern ist es gewohnt, viele Titel zu holen."

Wie Ajax am Montag bekannt gab, überweist der deutsche Rekordmeister für den gebürtigen Amsterdamer eine feste Ablösesumme in Höhe von 18,5 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann die Summe noch auf 24 Millionen Euro steigen. Medienberichte, nach denen Ajax außerdem an einem möglichen Weiterverkauf mit 7,5 Prozent beteiligt sein wird, bestätigte der Klub nicht explizit.

Ryan Gravenberch ist der zweite Sommer-Neuzugang des FC Bayern. Ende Mai hatte der Bundesligist die ablösefreie Verpflichtung von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui bekannt gegeben, der ebenfalls von Ajax an die Isar kommt.