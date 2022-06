Gravenberch verrät: Coach wollte mich von Bayern weglocken

via www.imago-images.de

Ryan Gravenberch wechselt zum FC Bayern und gibt ten Hag einen Korb

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, möglicherweise sogar nur noch von Stunden, bis der FC Bayern ganz offiziell den Transfer von Ryan Gravenberch bekanntgeben wird. Dass der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam in München anheuert, ist keine Selbstverständlichkeit, schließlich versuchte sein bisheriger Trainer Erik ten Hag den Niederländer mit zu dessen neuem Klub zu nehmen. Das jedenfalls hat Gravenberch jetzt verraten.

In Kürze wird Ryan Gravenberch stolz im Trikot des FC Bayern posieren. Unterschrieben hat der zentrale Mittelfeldspieler bereits beim deutschen Rekordmeister, das verriet Hasan Salihamidzic am Wochenende in "Bild". "Wir haben einen Deal abgeschlossen und sind sehr, sehr glücklich, dass er hier ist und bei uns starten kann", sagte der Sportvorstand. Noch fehlt jedoch die offizielle Präsentation.

Die 20 Jahre alte Nachwuchshoffnung soll bei den Münchnern einen Fünfjahresvertrag bis 2027 erhalten. Doch wäre das Schicksal etwas anders verlaufen, hätte Gravenberch auch bei Manchester United landen können. Dorthin wechselt nämlich sein bisheriger Trainer Erik ten Haag, der ihn in den letzten Jahren bei Ajax Amsterdam betreute.

Und wie Gravenberch nun verriet, hätte ten Haag seinen Schützling gern auf die Insel mitgenommen. Doch die Versuche des 52-Jährigen scheiterten. "Manchester United ist ein sehr großer und toller Verein", erklärte Gravenberch nun gegenüber dem niederländischen "Telegraaf" und fügte an: "Aber ich hatte schon ein gutes Gefühl mit Bayern und ihnen mein Wort gegeben."

FC Bayern: Gravenberch sucht Haus in München

Medienberichten zufolge soll der gebürtige Amsterdamer den deutschen Rekordmeister eine feste Ablösesumme von etwa 19 Millionen Euro kosten, die sich durch Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 5,5 Millionen Euro erhöhen kann. Ajax soll außerdem an einem möglichen Weiterverkauf mit 7,5 Prozent beteiligt werden.

In München trifft Gravenberch auf seinen Amsterdamer Kollegen Noussair Mazraoui, den ersten Sommertransfer des deutschen Rekordmeisters. "Ich finde es klasse, dass Nous auch dahin wechselt", kommentierte Gravenberch das kommende Wiedersehen mit dem rechten Verteidiger beim FC Bayern und fügte an: "Es ist immer schön, wenn man schon jemanden kennt."

Damit er sich bestmöglich in der bayerischen Hauptstadt eingewöhnt, nimmt er seine Mutter mit. "Sie wird mit mir in München leben", sagte der 20-Jährige. "Auch mein Vater wird viel hier sein, um sich um all die Dinge zu kümmern, so dass ich mich auf den Fußball konzentrieren kann."

In den kommenden Wochen will Gravenberch ein Haus in München finden. Klappt das nicht, wird er die ersten Wochen im Hotel verbringen, erklärte er.