Nächster Nackenschlag für Jadon Sancho

Kieran McManus/BPI/Shutterstock via www.imago-imag

Für Jadon Sancho (M.) geht es seit seinem Abschied vom BVB bergab

Nach seinem Wechsel aus der Jugendabteilung von Manchester City zu Borussia Dortmund mauserte sich Jadon Sancho ab 2017 blitzschnell zu einem der Superstars der deutschen Fußball-Bundesliga. Im Sommer 2021 griff Manchester United tief in die Tasche, um das Offensiv-Talent vom BVB loszueisen. Seine Leistungen konnte Sancho allerdings nicht bestätigen. Nun setzt es einen erneuten Tiefschlag.

38 Pflichtspiele, fünf Tore und drei Vorlagen: So lautet die eher ernüchternde Bilanz von Jadon Sanchos erstem Jahr bei Manchester United. Zum Vergleich: Beim BVB kam der Flügelstürmer in 137 Partien auf herausragende 50 Treffer und 64 Vorlagen.

Die schwache Ausbeute auf der Insel könnte nun auch Auswirkungen auf Sanchos WM-Chancen haben. Aktuell fehlt der 23-malige englische Nationalspieler bereits im Kader für die Nations League, in der die Three Lions unter anderem gegen das DFB-Team antreten. Nationaltrainer Gareth Southgate hat zudem offen erklärt, dass eine Rückkehr Sanchos in die englische Auswahl alles andere als ein Selbstläufer wird.

Sancho hat "noch Spielraum"

"Sie haben eine ganze Menge zu tun, um in den Kader zurückzukehren", erklärte Southgate unlängst auf einer Pressekonferenz der englischen Nationalmannschaft, konfrontiert mit dem Fehlen von Sancho und dessen ManUnited-Teamkollegen Marcus Rashford.

Vor dem WM-Start im Winter gebe es zwar noch ausreichend Spiele, um sich für den Kader zu empfehlen, je näher man dem Großereignis käme, um so schwerer werde es allerdings auch, so Southgate weiter. Sancho müsse wie seine Teamkollegen nun damit beginnen, "gut im Verein zu spielen", fordert der Coach.

Zumal keiner von ihnen am Ende der Saison viele Spiele absolviert. "Die englische Nationalelf ist die Konsequenz aus dem, was die Spieler in ihren Klubs zeigen. [...] Im Vergleich zu denen, die wir nominiert haben, haben die beiden [Sancho und Rashford; d.Red.] diesbezüglich offensichtlich noch Spielraum", nimmt Southgate das Offensivduo eindeutig in die Pflicht.