Offiziell! ManCity stellt Erling Haaland vor

IMAGO/Javad Parsa

Erling Haaland hat den BVB in Richtung Manchester City verlassen

Nach einem schier unendlichen Hin und Her stand Mitte Mai endlich fest, dass Erling Haaland Borussia Dortmund in Richtung Manchester City verlässt. Knapp einen Monat nach Bekanntgabe des Deals hat ManCity den Norweger nun offiziell vorgestellt.

Vor 8035 Tagen heuerte ein gewisser Alf-Inge Haaland bei Manchester City an. Der Defensiv-Spezialist schnürte drei Jahre lang die Schuhe für die Sky Blues, ehe er seine Karriere aufgrund von körperlichen Problemen beenden musste. Dem Verein blieb er allerdings verbunden, auch sein Sohn Erling Haaland entwickelte einen Faible für die Citizens und trug als Kind auch häufiger das Trikot des Vereins.

Einen solchen Schnappschuss nutzte Manchester City nun, um zu zeigen, dass sich der Kreis schließt. Auf Twitter postete der amtierende englische Meister ein Video, dass ein Foto des jungen Erling Haalands in ManCity-Montur auf einem Sofa sitzend zeigt. Nach wenigen Sekunden hebt eine Hand die Aufnahme auf dem Bild, es erscheint der inzwischen zum Superstar gereifte 21-jährge Angreifer, ebenfalls im Trikot des Klubs, ebenfalls auf einem ähnlichen Sofa. Versehen ist der Beitrag mit den Worten: "He's here".

Haaland, der den BVB aufgrund einer Ausstiegsklausel über kolportierte 75 Millionen Euro in diesem Sommer verlassen konnte, hat bis Ende Juni 2027 am Etihad Stadium unterschrieben. Angeblich verdient der Nationalspieler künftig etwa 30 Millionen Euro im Jahr.

"Es ist ein stolzer Tag für mich und meine Familie", wird Haaland auf "mancity.com" in einer offiziellen Mitteilung zitiert. "Ich habe City immer verfolgt und dies in den vergangenen Spielzeiten geliebt. Du kanns nicht anders, als ihren Spielstil zu lieben", so Haaland weiter. Dieser sei für einen Spieler wie ihn schlicht "perfekt".

"Großartiger Schritt" nach Abschied vom BVB

Zudem lobt der Angreifer die "Weltklasse-Spieler" im Kader und Coach Pep Guardiola, der einer der "besten Trainer aller Zeiten" sei. "Ich will Tore schießen, Titel gewinnen und mich als Fußballer verbessern und ich bin zuversichtlich, dass ich das hier erreichen kann. Das ist en großartiger Schritt für mich."

Auch ManCitys Fußball-Chef Txiki Begiristain kommt zu Wort: "Er ist ein großes Talent und seit einigen Saisons einer der besten Stürmer Europas. Seine Torquote ist herausragend", so der Spanier. Haaland sei "alles, was wir von einem Stürmer wollen und wir sind sicher, dass er sich n diesem Kader, in unserem System auszeichnen wird". Außerdem habe der Youngster seine besten Jahre noch vor sich.

Dass Begiristain und Haaland hervorheben, dass das System von ManCity perfekt passe, ist durchaus auffällig. Nach Bekanntgabe des Deals mutmaßten nicht wenige Experten, Haaland sei als klassischer Stoßstürmer eigentlich kein Akteur, der zu Guardiolas Fußball passe.

Auch die sport.de-User sind skeptisch. In einer Umfrage (Stand: 13. Juni) glauben nur 55 Prozent, dass sich Haaland bei ManCity durchsetzt.