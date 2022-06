Medien: Weiterer Klub heiß auf Ex-BVB-Coach Rose

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Mehrere Anfragen für Marco Rose nach dem BVB-Aus

Kurz nach Saisonende wurde Marco Rose nach nur einem Jahr überraschend bei Borussia Dortmund entlassen. Job-Angebote gibt es offenbar bereits einige für den Ex-BVB-Coach.

Wenige Wochen erst ist es her, dass sich Borussia Dortmund im Nachgang seiner Saisonanalyse von Cheftrainer Marco Rose trennte.

"Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben", erläuterte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke damals die Entscheidung des BVB.

Da die bis 2024 laufenden Verträge von Rose und seinem Trainerteam in Dortmund gegen Zahlung einer hohen einstelligen Millionensumme aufgelöst wurde, könnte der frühere Gladbacher theoretisch sofort einen neuen Klub übernehmen.

Mehrere Interessenten für Marco Rose nach BVB-Aus?

Interessenten für Rose scheint es trotz seines Scheiterns beim BVB zu geben. Nachdem er zuletzt beim ambtionierten Ligue-1-Vertreter OGC Nizza gehandelt wurde, wird nun auch der türkische Rekordmeister Galatasaray mit dem 45-Jährigen in Verbindung gebracht.

Der am Samstag wiedergewählte Klub-Präsident Dursun Özbek soll Rose als einen von mehreren Trainer-Kandidaten auf seiner Liste haben, berichtet der Galatasaray-Experte Haluk Yürekli beim YouTube-Sender "Spor Gecesi" - neben Roberto de Zerbi, Marcelo Gallardo, Kenan Kocak, Igor Tudor und Okan Buruk.

Mehrere Galatasaray-Trainer mit BVB-Vergangenheit

Rose wäre bei Galatasaray nicht der erste deutsche Chefcoach. Auch Trainer mit BVB-Vergangenheit arbeiteten schon beim Istanbuler Verein, so zum Beispiel Michael Skibbe, Karheinz Feldkamp oder Sigfried Held.

Galatasaray will sich nach einer desaströsen Saison mit Tabellenplatz 13 in der SüperLig neu aufstellen. Moderiert ausgerechnet Marco Rose den Umbruch am Bosporus?