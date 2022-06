BVB bedankt sich mit "Baller-Video" bei Erling Haaland

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Erling Haaland traf 86 Mal für den BVB

Am Montag wurde der Wechsel von Erling Haaland vom BVB zu Manchester City endgültig finalisiert und fix gemacht. Nach zweieinhalb Jahren bei Borussia Dortmund schließt sich die Tormaschine dem englischen Meister an und hat bei den Cityzens einen Fünjahresvertrag unterschrieben. Der BVB bedankte sich mit einem besonderen Video bei seinem Publikumsliebling.

Erling Haalands Zeit bei den Schwarz-Gelben war eine absolute Erfolgsgeschichte. Zwischen Januar 2020 und Mai 2022 bestritt er 89 Pflichtspiele, in denen er 86 Tore erzielte. Ein überragender Wert für einen Jung-Profi, der bei seinem Wechsel von Red Bull Salzburg in die Bundesliga gerade einmal 19 Jahre alt war.

Vom ersten Tag an im BVB-Trikot begeisterte Haaland die Massen. In seinem allerersten Bundesliga-Spiel am 18. November ballerte er die Westfalen gleich mit einem Dreierpack gegen FC Augsburg zum Sieg. Insgesamt war sein Bundesliga-Start mit sieben Toren in drei Spielen historisch stark.

Herausragend auch die Torquote Haalands für den BVB in der Königsklasse. In 13 Partien in der Champions League knipste Haaland 15 Mal für seine Farben. Nie zuvor war ein U21-Spieler zuvor auch nur annähernd so stark gewesen. In der ewigen Torjägerliste hat der Norweger schon vor seinem 22. Lebensjahr Topstars wie Ronaldo, Zinédine Zidane, Francesco Totti oder Harry Kane übertrumpft.

Haaland bringt dem BVB 75 Millionen Euro Ablöse ein

Der BVB hat sich am Montag mit einem ganz besonderen Video bei Starstürmer Haaland bedankt. Via YouTube postete der BVB alle 86 Tore des Mittelstürmers zusammengeschnitten in einem Video-Clip.

"Er kam, sah und traf - in fast jedem Spiel" betitelte der BVB das Highlight-Video seines Top-Torjägers der letzten Jahre. Darunter auch alle drei Hattricks des 21-Jährigen im BVB-Trikot sowie sein Viererpack innerhalb von 33 Minuten beim 5:2-Sieg in Berlin im November 2020.

Erling Haaland selbst wurde am Montag offiziell bei Manchester City präsentiert und hatte davon gesprochen, sich mit dem Wechsel zu den Skyblues einen Kindheitstraum zu erfüllen.

Manchester City hatte sich den Transfer des Norwegers 75 Millionen Euro Ablöse kosten lassen. Er soll beim Klub von Startrainer Pep Guardiola 30 Millionen Euro pro Jahr verdienen.