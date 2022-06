Fix: Nächster Keeper verlässt den BVB

kolbert-press/Marc Niemeyer via www.imago-images.d

Stefan Drljaca (l.) verlässt den BVB

Das Torwart-Karussell bei Borussia Dortmund dreht sich weiter. Ein dritter Keeper verlässt nun wie erwartet den BVB.

Stefan Drljaca von Borussia Dortmund wechselt zu Dynamo Dresden. Das gab der Zweitliga-Absteiger am Mittwochnachmittag bekannt.

"Stefan Drljaca hat eine sehr gute Ausbildung genossen und bringt hervorragende Voraussetzungen mit, den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition auf einem hohen Niveau zu halten. Ich bin davon überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen und sein Potential weiter entfalten kann", sagte Dresdens Sport-Geschäftsführer Ralf Becker.

Drljaca erklärte: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Dynamo und möchte mich hier mit meinen Fähigkeiten von Beginn an bestmöglich einbringen und weiterentwickeln. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren durchweg positiv und haben mich vollkommen davon überzeugt, bei der SGD das nächste Kapitel in meiner Karriere anzugehen."

Vertrag von Stefan Drljaca beim BVB aufgelöst

Drljacas Vertrag beim BVB war den "Ruhr Nachrichten" zufolge zuvor aufgelöst worden, lief aber ohnehin nur noch bis 30. Juni. Eine Ablösesumme wird für den 23-Jährigen nicht fällig.

Der Schlussmann war zuvor auch immer wieder mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht worden. In Dresden tritt Drljaca in den Konkurrenzkampf mit Neuzugang Sven Müller, der vom Halleschen FC kommt.

Drljaca war kam im Sommer 2020 von der TSG Hoffenheim zum BVB gewechselt. In der abgelaufenen Drittliga-Saison stand er 15 Mal für die Dortmunder U23 zwischen den Pfosten. Viermal blieb er dabei ohne Gegentor.

Die SG Dynamo Dresden hat Stefan #Drljača verpflichtet. 🖤💛 Der 1,92 Meter große Torhüter kommt aus der U23 des @BVB und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Herzlich willkommen in Elbflorenz, „Drille“! 🙌👉 https://t.co/7LbmKFYPEK #sgd1953 pic.twitter.com/eaFimJvGek — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 14. Juni 2022

In der Spielzeit 2020/21 kam er auf 14 Spiele in der Regionalliga West und hatte somit seinen Anteil am Aufstieg in den Profi-Bereich.

BVB II hat neuen Torwart längst gefunden

In Marcel Lotka von Hertha BSC hat der BVB bereits einen Nachfolger gefunden.

Cheftrainer Edin Terzic kann im Profi-Team derweil ebenfalls einen Neuzugang begrüßen. Nach den Abgängen von Roman Bürki (St. Louis City SC) und Marwin Hitz (FC Basel) übernimmt Alexander Meyer von Jahn Regensburg die Rolle als Nummer zwei.

Eigengewächs Luca Unbehaun komplettiert das Torwart-Trio um Stammkraft Gregor Kobel.