FC Bayern legt neue Lewandowski-Ablöse fest

IMAGO/ULMER

Wird Robert Lewandowski den FC Bayern im Sommer verlassen?

Der FC Bayern kämpft weiter um den Verbleib von Robert Lewandowski, hat die Tür für einen Abschied des Weltfußballers aber dem Anschein nach trotzdem geöffnet. Das zumindest legt ein Bericht aus Spanien nahe, der von einer neuen Ablöseforderung der Münchner spricht.

Wie genau der Standpunkt des FC Bayern in der Causa Lewandowski ist, lässt sich auch nach einigen Wochen des täglichen Spekulierens schwer sagen. Die Münchner selbst beteuerten nun schon mehrfach, den Polen unter keinen Umständen abgeben zu wollen. Gleichzeitig heißt es aber auch: Wenn der Preis stimmt, wird der Rekordmeister doch grünes Licht für den Abschied geben.

Bisher war stets die Rede von einer Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro, die der FC Bayern für seinen Superstar verlangt. "Catalunya Ràdio" berichtet nun aber von einer neuen Forderung der Münchner. Demnach haben Hasan Salihamdzic und Co. die Ablösesumme auf satte 50 Millionen Euro erhöht.

Gleichzeitig soll der FC Bayern zu keinerlei Zugeständnissen bereit sein. Es heißt, die 50 Millionen müssen auf einen Schlag gezahlt und dürfen nicht in Raten abgestottert werden. Eine Forderung, die es durchaus in sich hat, schließlich ist die Ratenzahlung bei Transfers in dieser Größenordnung ein von fast allen Klubs bevorzugtes und angewandtes Mittel.

FC Bayern lehnt erstes Barca-Angebot ab

Mit der neuen Forderung würde der FC Bayern einen Transfer Lewandowskis zum FC Barcelona weiter erschweren. Schon jetzt müssen die Katalanen dringend Geld aus Spielerverkäufen generieren, um den Polen überhaupt unter Vertrag nehmen zu können. Ob Barca bereit wäre, auch 50 Millionen Euro Ablöse zu zahlen, ist nicht bekannt.

Eine erste Offerte für den Polen soll der FC Barcelona schon vor einigen Wochen abgegeben haben. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelte es sich um ein Angebot in Höhe von 32 Millionen Euro. Dieses lehnten die Münchner aber bekanntlich ab.