BVB-Flirt Raum bei nächstem Top-Klub gehandelt

Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

David Raum (M.) steht nicht nur beim BVB hoch im Kurs

Bei der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft kämpft Linksverteidiger David Raum aktuell um sein Ticket für die bevorstehende WM Ende des Jahres in Katar. In der Nations League kam er zuletzt in allen drei Partien unter Bundestrainer Hansi Flick zum Einsatz. Derweil halten sich die Spekulationen um einen Sommer-Abschied von Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim weiter hartnäckig. Neben dem Konkurrenten BVB soll sich mindestens ein weiterer Top-Klub in der Verlosung befinden.

Nach dem Nationalmannschafts-Trio Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Karim Adeyemi wurde Borussia Dortmund zuletzt immer häufiger auch mit David Raum in Verbindung gebracht. Auf der Suche nach einem möglichen Nachfolger für Raphael Guerreiro und Nico Schulz auf der Linksverteidiger-Position rückte der 24-Jährige in den Fokus der Schwarz-Gelben.

Die kolportierte Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro in seinem Arbeitspapier bei der TSG Hoffenheim dürfte für den BVB allerdings eine hohe Hürde darstellen.

Raum wird als Alternative bei Juventus gehandelt

Mit Juventus Turin soll ein weiterer europäischer Spitzenklub den Flügelspieler auf dem Schirm haben. Juve sucht aktuell ebenfalls nach neuen Optionen für die Linksverteidiger-Position. Die Zukunft des langjährigen Platzhirschs Alex Sandro ist ein Jahr vor seinem Vertragsende noch nicht geklärt.

Laut einem Bericht des italienischen Portals "Calciomercato" soll der italienische Rekordmeister Owen Wijndal von AZ Alkmaar mit höchster Priorität ins Visier genommen haben.

Danach wird allerdings schon Bundesliga-Star David Raum als mögliches Transferziel gehandelt. Bei dem Bestreben, nach 2020 endlich wieder auf den italienischen Fußball-Thron zurückzukehren, soll der Kader in diesem Sommer umgebaut und verstärkt werden. David Raum gehört dabei mindestens zum erweiterten Favoritenkreis bei den Kandidaten für mögliche Sommertransfers der Alten Dame.