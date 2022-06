Teures Blitz-Aus für Kruse bei der Poker-WM

Swen Pfrtner, APA

Max Kruse ist bei der Poker-WM in Las Vegas zurück an den Tischen

Nachdem Max Kruse am Wochenende eine kleine Pause einlegte, um den Geburtstag seiner Ehefrau Dilara zu feiern, kehrte der Profi des VfL Wolfsburg bei der Poker-WM in Las Vegas nun an die Tische zurück. Ein noch größerer Name aus der Fußball-Branche versuchte ebenfalls sein Glück. Viel zu holen war für das Duo aber nicht.

Nachdem Max Kruse die letzten Tage nutzte, um den Geburtstag seiner Frau zu feiern und die Attraktionen der US-Party-Metropole Las Vegas zu genießen, verkündete der Wolfsburger in der Nacht zu Dienstag (MEZ) seine Rückkehr an den Pokertisch.

"Jetzt geht's wieder los. Wir haben noch knapp eine Woche vor uns", kündigte Kruse auf seinem Instagram-Kanal seinen nächsten Poker-Marathon bei der World Series Of Poker (WSOP) an, nachdem er schon in der vergangenen Woche an mehreren Turnieren teilnahm und es immerhin ein Mal in die Geldränge schaffte.

Zunächst versuchte Kruse sein Glück in Event Nummer 28, einem Turnier, in dem die Variante Pot Limit Omaha gespielt wird und das mit einem Buy In von 50.000 US-Dollar zu den teuersten der WSOP zählt. "Schauen wir mal, was das wird. Ich bin gespannt", sagte Kruse seinen Followern vor dem Start des Turniers.

Am Ende wurde es für den Wolfsburger nicht mehr als ein kurzes Gastspiel. Kruse schied bereits als dritter Spieler aus und landete auf dem 70. von 72 Plätzen. Theoretisch hätte er sich wieder einkaufen können, auf ein Rebuy verzichtete der 34-Jährige aber.

Statt die nächsten 50.000 US-Dollar zu investieren, zog es Kruse umgehend weiter zu Event Nummer 28. Das so genannte "No Limit 2-7 Lowball"-Turnier zählt mit einem Buy In von "nur" 1.500 US-Dollar zu den günstigen Events bei der World Series. Hier lief es für Kruse auch direkt besser. Nach wenigen Stunden hatte er seinen Startstack von 25.000 Chips schon fast verdoppelt.

Neben Kruse, der bei der diesjährigen WM bereits über 110.000 US-Dollar in Turniere investierte, gab ein weiterer Fußball-Profi am Wochenende sein Gastspiel bei der WSOP: Superstar Neymar. Der Brasilianer ist seit Jahren Partner und Botschafter der Online-Plattform "Pokerstars" und lässt sich regelmäßig an den virtuellen Tischen sehen.

In Las Vegas investierte Neymar seine ersten 10.000 US-Dollar in ein "Limit-Holdem"-Turnier. Die Geldränge verfehlte der Pariser aber deutlich. Als 58. von 92 Teilnehmern beendete er sein erstes WSOP-Turnier.