Was läuft da zwischen dem FC Schalke und Rashica?

Lars Baron, getty

Milot Rashica wird mit dem FC Schalke in Verbindung gebracht

Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga bastelt die Vereinsführung des FC Schalke 04 aktuell mit Hochdruck daran, einen konkurrenzfähigen Kader für das deutsche Fußball-Oberhaus auf die Beine zu stellen. Einige Transfers wurden in den letzten Tagen schon eingetütet, beispielsweise die von Tobias Mohr aus Heidenheim, Florent Mollet aus Montpellier oder Justin Heekeren aus Oberhausen. Jetzt wird eine Personalie rund um die Königsblauen gehandelt, die in der Bundesliga noch bestens bekannt ist: Milot Rashica.

Der 25-Jährige schaffte einst beim SV Werder Bremen den Durchbruch in einer europäischen Top-Liga, stand insgesamt dreieinhalb Jahre bei den Hansestädtern unter Vertrag.

Für Werder lief der Kosovare 87 Mal in der Bundesliga auf und erzielte stolze 21 Tore. Allerdings gehörte er auch dem Abstiegskader der Saison 2020/2021 an und wurde nach dem bitteren Gang in die 2. Bundesliga an den englischen Erstligisten Norwich City weiterverkauft.

Auch mit den Canaries beendete Rashica die Saison auf einem Abstiegsplatz. Ob er mit Norwich in die zweite englische Liga gehen wird, war bis zuletzt noch offen.

Norwich bezahlte elf Millionen Euro an Werder für Rashica

Das kosovarische Nachrichtenportal "Gazetablic" brachte den Offensivmann jetzt mit einer Bundesliga-Rückkehr in Verbindung. Konkret vermeldete die Quelle, dass Rashica schon bald beim FC Schalke 04 unter Vertrag stehen könnte. Die Gelsenkirchener und der Nationalspieler sollen bereits "kurz vor einer Einigung" stehen, heißt es weiter.

Der Wahrheitsgehalt dieser Meldung der kosovarischen Sportseite wurde von der für gewöhnlich gut informierten "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" allerdings bereits in Zweifel gestellt. Nach "WAZ"-Angaben sollen Schalke 04, Norwich City und Rashica nicht nur von einer Einigung über einen Transfer weit entfernt sein. Es soll nicht einmal einen direkten Kontakt zum Ex-Werder-Star geben, der in England immerhin noch drei Jahre Vertrag beim Premier-League-Absteiger besitzt.

Nach Einschätzung der Regionalzeitung sprengt der Rechtsaußen derzeit die finanziellen Mittel der Königsblauen, um sich ernsthaft und seriös mit der Personalie zu befassen. Vor einem Jahr hatte Norwich elf Millionen Euro für Rashica an Werder Bremen überwiesen.