Arps Vertrag beim FC Bayern soll aufgelöst werden

IMAGO/Philipp Szyza

Jann-Fiete Arp soll den FC Bayern dauerhaft verlassen

Die Leihe von Jann-Fiete Arp vom FC Bayern München zu Holstein Kiel endete mit der abgelaufenen Saison. Nun gibt es aber Anzeichen dafür, dass die Störche den Stürmer fest unter Vertrag nehmen.

Laut den "Kieler Nachrichten" nahm Arp am Montag beim Trainingsauftakt von Holstein Kiel teil. Demnach hat der 22-Jährige dafür eine Freigabe vom FC Bayern erhalten.

Arps Leihvertrag läuft zwar offiziell noch bis zum Ende des Monats. Normalerweise starten Leihspieler aber nicht bei ihrem vorübergehenden Arbeitgeber in die Saisonvorbereitung.

Dem Bericht zufolge plant Holstein Kiel, Arp fest unter Vertrag zu nehmen. Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver führe bereits Gespräche mit den Verantwortlichen der Münchner.

Die "Mopo" berichtet sogar, dass Arps langfristig bis 2024 laufender Vertrag beim FC Bayern aufgelöst werden soll. In dem Fall müsste der Zweitligist keine Ablöse für den Angreifer zahlen und Arp würde eine Abfindung vom deutschen Rekordmeister kassieren.

An der Säbener Straße hat Arp ohnehin wohl kaum eine Zukunft. Beim Profiteam hat man schlichtweg keine Verwendung für den einst so gehypten Youngster. Die Regionalligamannschaft dürfte seinen Ansprüchen nicht genügen.

Jann-Fiete Arp auch mit Schwierigkeiten bei Holstein Kiel

Drei Millionen Euro hatte der FC Bayern 2019 an den Hamburger SV überwiesen, um den Gewinner der U17-Fritz-Walter-Medaille in Gold von 2017 an die Säbener Straße zu holen.

In München war Arp nahezu ausschließlich für die zweite Mannschaft in der 3. Liga aufgelaufen, sein einziges Spiel für die Profis machte er im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren.

Im vergangenen Sommer wurde Arp dann in die 2. Bundesliga zu Holstein Kiel verliehen. Doch auch im Norden kam der gebürtige Bad Segeberg nur auf 25 Pflichtspieleinsätze. Eine magere Ausbeute von drei Toren und zwei Vorlagen steht zu Buche.