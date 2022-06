HSV buhlt angeblich um Gladbach-Star

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Gladbachs László Bénes (r.) soll das Interesse des HSV geweckt haben

Bei Borussia Mönchengladbach kam László Bénes in der vergangenen Saison nur selten zum Einsatz. Womöglich zieht es den Gladbach-Star nun in die 2. Bundesliga. Der Hamburger SV soll die Fühler ausgestreckt haben.

Laut der Fanseite "hsv1887tv" stehen die HSV-Bosse bereits mit den Verantwortlichen der Fohlen in Kontakt, um ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption zu finalisieren.

Wie gut informiert der Instagram-Account tatsächlich ist, ist allerdings schwer zu sagen. Zumindest folgen mehr als 28.000 User der Seite.

Zuletzt hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass auch Werder Bremen Interesse an Bénes hinterlegt haben soll.

Der Slowake kam bei den Fohlen in der letzten Saison nicht wie erhofft zum Zug und soll mit Abschiedsgedanken spielen. Bereits in der Rückrunde der Saison 2020/21 war der 24-Jährige an den FC Augsburg verliehen.

Dem Bericht zufolge kommt eine erneute Leihe für den variabel einsetzbaren Mittelfeldspieler nun aber nicht mehr infrage. Bénes strebe eine endgültige Trennung von der Borussia an.

Bei einem Transfer steht anscheinend eine Ablösesumme zwischen einer und zwei Millionen Euro im Raum. Der Vertrag von Bénes am Niederrhein läuft noch bis Ende Juni 2024.

Ersetzt Bénes Sonny Kittel beim HSV?

Beim HSV könnte Bénes in die Fußstapfen von Sonny Kittel treten. Der 29-Jährige will die Rothosen in diesem Sommer verlassen.

Zwar könnte der Hamburger SV dem Wunsch des Spielers entsprechen, der in seiner Zeit in der Elbstadt in 104 Spielen immerhin 30 Tore erzielte und 33 Treffer auflegte, doch laut "kicker" will der Zweitligist den Offensivmann keinesfalls ablösefrei ziehen lassen.

Laut einem "Bild"-Bericht zieht es ihn in die USA. Demnach zeigen die MLS-Klubs Sporting Kansas City, DC United und Real Salt Lake Interesse. Als Ablöse werden wohl eine Million Euro fällig.