Haaland gesteht: "Ein bisschen traurig und emotional"

Erling Haaland hat den BVB in Richtung Manchester City verlassen

Mit großer Vorfreude geht Stürmerstar Erling Haaland seine neue Vereinsstation Manchester City an. Schließlich sei er schon seit Kindesbeinen an Fan der Cityzens und hoch motiviert, in die Fußstapfen seines Vaters Alf-Inge zu treten, betonte der Norweger am Montag bei seiner offiziellen Vorstellung beim englischen Meister. Der Abschied vom BVB verlief für Haaland trotzdem nicht im Vorbeigehen.

Borussia Dortmund veröffentlichte jüngst einen Video-Beitrag, in dem der 21-Jährige bei seinem letzten Trainingstag für den BVB begleitet wird. Zum allerletzten Mal nahm er darin auf seinem angestammten Platz in der BVB-Kabine im Trainingszentrum in Dortmund-Brackel platz, eingerahmt von den Dortmunder Teamkollegen Jude Bellingham und Mats Hummels.

Der ansonsten zumeist cool und überaus gelassen wirkende Haaland räumte ein, dass ihm der Abschied vom Trainingszentrum, vom Dortmunder Stadion und insgesamt vom gesamten Verein nahe geht: "Es ist ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja, es ist ein bisschen emotional", so der Norweger, der seit Januar 2020 für die Schwarz-Gelben auf Torejagd ging und die meiste Zeit absoluter Liebling der BVB-Anhänger war.

"Ich habe hier eine Menge Freunde gefunden. Ich werde sie natürlich wiedersehen, aber nicht mehr in meinem Alltag. Das macht mich schon traurig, muss ich sagen", fügte Haaland hinzu.

Haaland traf 86 Mal in 89 BVB-Spielen

Vor allem der tagtägliche Kontakt zu seinem wohl besten Kumpel im BVB-Kader, Jude Bellingham, wird Haaland in Zukunft fehlen, gab er unumwunden zu. Daneben gab er auch den Brasilianer Reinier, der den BVB ebenfalls im Sommer verlässt und zu Real Madrid zurückkehrt, sowie Dortmunds Keeper Gregor Kobel als besondere Bezugspersonen für sich an.

"Ich habe hier tolle Freundschaften geschlossen. Das ist auch wichtig, um auf dem Platz gut funktionieren zu können", ergänzte Haaland, der bei Manchester City einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat.

In seinen zweieinhalb Jahren beim BVB überragte der Torjäger mit 86 Treffern in 89 Pflichtspielen.