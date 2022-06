Leipzig verpasst Nkunku 116-Millionen-Euro-Preisschild

IMAGO/Revierfoto

Christopher Nkunku im Trikot von RB Leipzig

Christopher Nkunku ist nicht erst seit diesem Jahr einer der begehrtesten Fußballspieler in Europa – seine 34 Torbeteiligungen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison und die damit einhergehende Ernennung zum Spieler der Saison haben jedoch dafür gesorgt, dass nahezu jeder namhafte europäische Topklub an dem Franzosen interessiert sein soll.

RB hat in den vergangenen Wochen bereits verlauten lassen, Nkunku über den Sommer hinaus halten zu wollen – eine Vertragsverlängerung seines bis 2024 laufenden Vertrags hinaus scheint laut der "Leipziger Volkszeitung" zufolge gar nur noch Formsache zu sein. Dieser soll eine Gehalterhöhung vorsehen sowie eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro für 2023.

Dennoch sollen Manchester United, Paris Saint-Germain, der FC Liverpool und der FC Arsenal bereits in diesem Sommer Interesse an einer Verpflichtung von Nkunku haben – wohl auch in dem Wissen, dass die Konkurrenz bei einer ähnlich starken Saison Nkunkus nicht kleiner wird. Auch dem FC Bayern wird immer wieder Interesse nachgesagt.

Wie der englische "Independent" nun berichtet, sollen die Verantwortlichen von RB dem 24-Jährigen für diesen Sommer nun ein Preisschild von kolportierten 100 Millionen Pfund (rund 116 Millionen Euro) verpasst haben. In der Hoffnung, die interessierten Klubs abzuschrecken.

Chancen auf Nkunku-Verbleib bei RB Leipzig steigen

2019 kam Nkunku von seinem Jugendklub PSG für 13 Millionen Euro zu RB, so oder so hat sich diese Verpflichtung bereits als herausragende Verpflichtung herausgestellt.

RB ist sich der Wichtigkeit des variabel einsetzbaren Offensivspielers bewusst – schließlich hat Nkunku maßgeblichen Anteil daran, dass RB nach eher enttäuschendem Saisonstart noch die Champions League erreicht hat und mit dem DFB-Pokal-Sieg den ersten Titel der noch jungen Vereinshistorie gewonnen hat. Ein Verlust würde demnach eine herbe Schwächung für die Ambitionen der Sachsen darstellen.

Dank des neuen Preisschilds können sich die Leipziger Anhänger allerdings berechtigte Hoffnungen machen, den französischen Nationalspieler noch ein weiteres Jahr in ihrem Trikot zu sehen.