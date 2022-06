Unklare Gegenwart, rosige Zukunft im Tor von Hertha BSC

IMAGO/Herbert Bucco

Timo Horn vom 1. FC Köln könnte zu Hertha BSC wechseln

Nach einem guten Start geriet Alexander Schwolow im Tor von Hertha BSC etwas außer Tritt, nach der Verletzung der Nummer eins konnte mit Marcel Lotka ein Nachwuchskeeper zwar vollends überzeugen, der 21-Jährige wurde kurz vor seinem Aufstieg allerdings zum BVB transferiert. Kurz: In Berlin herrscht Handlungsbedarf zwischen den Pfosten. Gehandelt werden durchaus prominente Namen.

Timo Horn vom 1. FC Köln und Stefan Ortega von Arminia Bielefeld sind "heiße Kandidaten" auf einen Wechsel zu Hertha BSC. Das berichtet die "Bild".

Ortegas Vertrag bei den Arminen endet am 30. Juni, Interessenten am 29-Jährigen stehen nach einer hervorragenden Saison bei den Ostwestfalen Schlange.

Der FC Schalke 04 wurde zuletzt immer wieder als möglicher neuer Arbeitgeber Ortegas gehandelt, der Deal dürfte durch die Anstellung von Frank Kramer als neuen S04-Coach allerdings mächtig ins Wanken geraten sein. Die "Bild" berichtete, dass Kramer, der zuvor die Arminen trainierte, und Ortega alles andere als ein harmonisches Miteinander pflegten. Zudem dürfte Schalke finanziell nur schwer mit der Konkurrenz mithalten können.

Rosige Zukunft im Tor von Hertha BSC

Der "Berliner Kurier" bringt Ortega zudem bei Union Berlin ins Spiel, auch beim FC Bayern wurde der Schlussmann schon häufiger gehandelt. In München müsste sich Ortega aber mit der Reservistenrolle zufrieden geben.

Horn steht beim 1. FC Köln noch bis 2023 unter Vertrag, das Effzeh-Urgestein hat seinen Stammplatz allerdings verloren und dürfte Köln angesichts eines satten Gehalts aber wohl auch ohne größere Ablöse wohl verlassen.

Wer in naher Zukunft als Nummer eins in Berlin zwischen den Pfosten stehen wird, steht noch in den Sternen, insgesamt ist die Alte Dame auf der Torhüterposition allerdings vielversprechend besetzt. Mit den beiden 17-jährigen Robert Kwasigroch und Tim Goller hat man bereits zwei deutsche Juniorennationalspieler in den eigenen Reihen. Nun soll mit Tjark Ernst laut "Bild" das nächste Talent folgen.

Demnach wird der U19-Rückhalt des DFB vorbehaltlich des Medizinchecks vom VfL Bochum in die Hauptstadt wechseln. Bochum kassiert lediglich eine Ausbildungsentschädigung.