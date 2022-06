Wo läuft Deutschland vs. Italien live im TV?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Deutschland trifft in der Nations League zum zweiten Mal auf Italien

Am heutigen Dienstagabend trifft die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen auf Italien. Nach bisher drei 1:1-Unentschieden in der Nations League will das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick im Heimspiel in Gladbach unbedingt einen Sieg einfahren, um sich mit einem starken Resultat in die Sommerpause zu verabschieden. Wo wird Deutschland gegen Italien live im TV und Stream übertragen?

Mit gleich drei Remis ist die deutsche Auswahl in die zweite Auflage der UEFA Nations League gestartet. Ein allenfalls dürftiger Start in den Wettbewerb. Vor allem beim jüngsten 1:1-Remis am vergangenen Samstag gegen Ungarn traten die derzeit größten Schwächen im Spiel der Deutschen zutage: Das Herausarbeiten und das Verwerten von Tormöglichkeiten.

Einzig Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach findet in der Offensive derzeit statt, erzielte der 29-Jährige doch die letzten beiden DFB-Tore gegen England und Ungarn.

Seine Nebenleute um die vielen Stars des FC Bayern wie Serge Gnabry und Leroy Sané oder die England-Legionäre Timo Werner und Kai Havertz enttäuschten zuletzt mit einem nachlässigen und fehlerbehafteten Angriffsspiel.

Zeigt die Flick-Elf im letzten Länderspiel vor der Sommerpause noch einmal eine Reaktion? Beim Duell mit dem Europameister sollen im gegnerischen Drittel endlich wieder mehr Akzente gesetzt werden. Die sind auch unbedingt vonnöten, rangiert die Squadra Azzurra doch derzeit mit fünf Punkten aus drei Spielen auf Platz eins der Tabelle in der Nations-League-Gruppe 3 des A-Turniers.

Wo läuft Deutschland gegen Italien im TV?

Das Spiel der DFB-Elf gegen Italien wird am Dienstag ab 20:45 Uhr live im ZDF gezeigt.

gezeigt. Im Stream gibt es das Spiel unter sportstudio.de zu sehen.

zu sehen. Die Übertragung aus Mönchengladbach beginnt ab 20:15 Uhr

Jochen Breyer moderiert, Ex-Weltmeister Per Mertesacker ist als Experte im Einsatz. Live-Kommentator ist Oliver Schmidt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Klostermann, Tah, Rüdiger, Henrichs - Stach, Gündogan - Brandt, T. Müller, L. Sané - Adeyemi | Trainer: Flick

Italien: G. Donnarumma - Florenzi, Gatti, Bastoni, Spinazzola - Barella, Cristante, Lo. Pellegrini - Politano, Raspadori, Gnonto | Trainer: Mancini