Medien: Burgfrieden im Lewandowski-Zoff beschlossen

IMAGO/Markus Fischer

Robert Lewandowski (r.) will den FC Bayern verlassen

Nachdem sich Robert Lewandowski und sein Berater Pini Zahavi zwischenzeitlich mit medialem Dauerfeuer zum Wechsel-Zoff mit dem FC Bayern äußerten, wurde es zuletzt ruhig im Lager des Polen. Hintergrund soll eine Vereinbarung mit dem deutschen Rekordmeister sein.

Eine Pressekonferenz der polnischen Nationalmannschaft, ein Podcast, ein "Bild"-Interview: Zu Beginn der Länderspielphase ließ Robert Lewandowski kaum eine Gelegenheit aus, seinen Wunsch, den FC Bayern im Sommer zu verlassen, zu betonen.

Etwas in ihm sei "gestorben", sagte der 33 Jahre alte Torjäger unter anderem, seine "Geschichte beim FC Bayern zu Ende". Und: "Ich will gehen, ich will mehr Emotionen in meinem Leben haben."

FC Bayern kontert Robert Lewandowskis Berater

Auch Lewandowskis Berater Pini Zahavi bekräftigte den Standpunkt seines Schützlings via "Bild" und rief damit sogar ein Statement des FC Bayern hervor, das wiederum "Sport1" verbreitete.

Seit Mitte vergangener Woche ist es aber still geworden im Lewandowski-Lager. Die täglichen Wasserstandsmeldungen zu der Wechsel-Posse stammen inzwischen wieder aus der Gerüchteküche der nationalen und internationalen Medien.

Öffentliche Statements der Beteiligten sind nicht mehr zu vernehmen.

Burgfrieden zwischen dem FC Bayern und Robert Lewandowski?

Laut "Sport Bild" hat das einen bestimmten Grund: eine Art verbaler Burgfrieden zwischen dem FC Bayern und seinem renitenten Superstar.

Dieser soll demnach bei dem Telefonat zwischen Lewandowski und Sportvorstand Hasan Salihamidzic beschlossen worden sein, von dem dieser anschließend gegenüber "Bild" berichtete, ohne aber auf inhaltliche Details des Gesprächs einzugehen.

Sowohl Lewandowski als auch Zahavi wollten sich aktuell nicht mehr öffentlich äußern, heißt es - auch in dem Wissen um die Tatsache, dass der FC Barcelona aktuell ein neues und verbessertes Angebot vorbereite, das womöglich neuen Schwung in den Poker bringen könnte.

Abzuwarten bleibt, wie lange das Friedensabkommen hält, sollte sich der FC Bayern weiter unnachgiebig zeigen.