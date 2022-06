Etliche Änderungen: FC Bayern baut Stadion um

IMAGO/Sven Beyrich/SPP

Der FC Bayern muss Veränderungen an der Allianz Arena vornehmen

Um vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga Anfang August weitestgehend fertig zu sein, laufen derzeit an verschiedenen Stellen Umbauarbeiten im Stadion des FC Bayern. Denn die Allianz Arena erwartet zum Jahresende hin ein ganz besonderes Highlight.

Am Wochenende vom 5. bis 7. August 2022 startet der FC Bayern in die neue Bundesliga-Spielzeit. Dann schicken sich die Mannen von Trainer Julian Nagelsmann an, zum elften Mal in Folge deutscher Meister zu werden. Die Fans fiebern bereits dem Auftakt entgegen und freuen sich auf ausverkaufte und torreiche Spiele in der heimischen Allianz Arena.

Doch 2022 soll nicht nur der FC Bayern für Furore im über 75.000 Zuschauern Platz bietenden Stadion sorgen. Denn am 13. November gastiert die nordamerikanische Football-Profiliga NFL in der Allianz Arena. Erstmals wird in einem deutschen Stadion ein Spiel der Regular Season ausgetragen: Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks lautet die Partie.

Da das Stadion des FC Bayern aber eigentlich nur für den Fußball ausgelegt ist, werden derzeit etliche Veränderungen am Rund vorgenommen. Unter anderem haben Bagger bereits damit begonnen, drei Meter hinter der Torauslinie ein rund anderthalb Meter tiefes Loch zu graben, um die Field Goals, die beim American Football benötigt werden, sicher verankern zu können.

Abdeckplatten während der Heimspiele des FC Bayern

Die neu entstandenen Befestigungsstellen sollen während der Heimspiele des FC Bayern mit Abdeckplatten, die mit Rasen besetzt sind, überdeckt werden. Außerdem muss die Rasenheizung aufgrund des in der NFL nötigen längeren Spielfeldes erweitert werden. Auch hier laufen bereits Vorbereitungen.

In den Mannschaftsbereichen im Innenbereich des Stadions gibt es ebenfalls Veränderungen. Während an Bundesliga-Spieltagen "nur" rund 20 Spieler pro Mannschaft versorgt werden müssen, sind es bei den NFL-Teams bis zu dreimal so viele. Deshalb werden unter anderem zusätzliche Duschen eingebaut.

Bis der Kick-Off Mitte November erfolgt, wird es noch mehrfach weitere Arbeiten am Stadion geben, wie der FC Bayern auf der vereinseigenen Homepage mitteilte. So soll die Länderspielpause im September für die nächsten großen Veränderungen genutzt werden.