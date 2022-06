Enthüllt: Deshalb will Lewandowski nicht nach England

IMAGO/Laci Perenyi

Robert Lewandowski will den FC Bayern im Sommer verlassen

Robert Lewandowski will den FC Bayern nach acht erfolgreichen Jahren verlassen. Der FC Barcelona gilt als das ausgemachte Ziel des Weltfußballers. Dabei könnte der Torjäger offenbar auch in die Premier League wechseln. Laut seinem Ex-Berater hat der Pole aber angeblich Angst vor einem Schritt nach England.

Robert Lewandowski möchte im Alter von 33 Jahren noch einmal ein neues Abenteuer starten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will sich der Angreifer dem FC Barcelona anschließen. Ein Transfer in die Premier League scheint trotz des kolportierten Interesses von Manchester United und dem FC Chelsea keine ernsthafte Option zu sein.

"Davor hatte Robert wirklich Angst"

"Warum nicht England? Das war damals auch ein Thema. Ich habe von Robert immer eine infantile Erklärung gehört, dass es in England so oft regnet. Das hat er so zu mir gesagt", suchte Lewandowskis ehemalige Agent Cezary Kucharski gegenüber "Sport1" nach einer Erklärung.

Allerdings hat der Spielervermittler noch eine ganz andere Vermutung. "Ich glaube aber, der wahre Grund war, dass er dachte, nicht so effektiv sein zu können wie in Deutschland. Davor hatte Robert wirklich Angst", verriet Kucharski.

Lewandowskis Frau gegen Wechsel nach Paris?

Ein Transfer zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain soll laut dem Ex-Berater ebenfalls unwahrscheinlich sein. "Mit PSG durfte ich damals nicht verhandeln, weil Roberts Frau nicht nach Paris wollte", enthüllte Kucharski, merkte aber gleichzeitig an: "Vielleicht hat sich das ja inzwischen geändert."

Um sich einem anderen Verein anschließen zu können, benötigt Lewandowski zunächst einmal die Freigabe des FC Bayern. Schließlich besitzt der Mittelstürmer noch einen gültigen Vertrag bis 2023.

Zuletzt zeigten sich die Münchner stur, allerdings ist das Transferfenster auch noch bis Ende August geöffnet.