Heftige Kritik an schnellem Rose-Aus beim BVB

Marco Rose hat seinen Platz beim BVB nach nur einer Saison räumen müssen

Nur eine Saison hielt die Verbindung zwischen dem BVB und Trainer Marco Rose. Nicht jeder Beobachter konnte die frühzeitige Trennung verstehen.

Bereits wenige Tage nach dem letzten Pflichtspiel wurden bei Borussia Dortmund Fakten geschaffen. Obwohl unter anderem der designierte Sportdirektor Sebastian Kehl kurz zuvor öffentlich erklärt hatte, mit Marco Rose in die neue Spielzeit gehen zu wollen, erfolgte nach einer gemeinsamen Saison-Analyse die Kehrtwende.

Bei einer Sitzung der Dortmunder "Elefantenrunde" mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Kehl, seinem Vorgänger Michael Zorc, Berater Matthias Sammer und Rose kristallisierte sich am Ende die Trennung heraus.

Neuer Cheftrainer des BVB wurde Edin Terzic, der diese Position bereits vor Roses Amtsantritt im vergangenen Sommer interimsweise innehatte und zuletzt als Technischer Direktor der Borussia arbeitete.

Deutliche Kritik am BVB: "Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen ..."

Nach Meinung der ostdeutschen Fußball-Legende Torsten Kracht haben die Westfalen jedoch keine allzu glückliche Entscheidung getroffen. Im Rahmen eines Benefizspiels für krebskranke Kinder, an dem auch Marco Rose teilnahm, redete der 54-Jährige Klartext.

"Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie es in Dortmund gelaufen ist", erklärte Kracht im Gespräch mit der "Leipziger Volkszeitung" und ergänzte: "Jetzt holt man mit Süle und Schlotterbeck die Top-Innenverteidiger, die Marco eigentlich gebraucht hätte. Mit dem jetzigen Kader hätte er wahrscheinlich noch mehr Erfolg gehabt."

In der letzten Saison hatte der BVB vor allem defensiv riesige Probleme offenbart. Daraus resultierten wechselhafte Ergebnisse in der Liga und desaströse in den Pokal-Wettbewerben. Im Umfeld wuchs die Unzufriedenheit, Rose geriet zunehmend ins Kreuzfeuer. Am 20. Mai wurde schließlich die Trennung verkündet.