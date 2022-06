Kehrtwende? Neue Entwicklungen im Kostic-Poker

IMAGO/Moritz Mueller

Filip Kostic könnte Eintracht Frankfurt in diesem Sommer verlassen

Geht er? Bleibt er? Und falls ja: mit oder ohne Verlängerung? Um die Zukunft von Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt gibt es derzeit etliche Spekulationen und viele offene Fragen. An Berichten, dass der Serbe ein aktuelles Vertragsangebot der SGE ausgeschlagen hat, soll jedoch nichts dran sein.

Die Rahmenbedingungen sind eindeutig: Der Kontrakt von Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt läuft nur noch bis Sommer 2023. Und wie es der Markt so will, steht in diesem Fall - also ein Jahr vor Vertragsende - meist zeitnah eine Verlängerung oder aber ein Verkauf an, um den Spieler nicht ohne Entschädigung zu verlieren.

Im Fall von Kostic jedoch droht der SGE vorerst weiter eine Hängepartie. Seit Wochen liegt dem 29-Jährigen ein Angebot zur Ausdehnung seines Arbeitspapiers vor. Bislang hat der Serbe dieses jedoch nicht angenommen.

Während die "Frankfurter Rundschau" zuletzt sogar berichtete, dass es "Fakt" sei, dass Kostic besagte Offerte der Frankfurter Verantwortlichen sogar aktiv ausgeschlagen habe, schreibt der "kicker" in seiner neuesten Ausgabe, Sportvorstand Markus Krösche habe versichert, dass diese Annahme nicht wahr sei.

Trotz allem geht man im Frankfurter Umfeld weiter von einem Abschied aus. Steine würde man dem verdienten Leistungsträger wohl keine in den Weg legen, spekuliert das Fachblatt. Für schätzungsweise 15 Millionen Euro Ablöse könnte Kostic gehen, so der "kicker". "Bild" und "Frankfurter Rundschau" hatten zuvor von 20 Millionen Euro berichtet.

Eintracht Frankfurt: Kein Ultimatum für Kostic

Als heißester Interessent gilt derzeit Juventus Turin. Hier könnte sich der serbische Nationalspieler seinen Traum von einem Engagement in der Serie A erfüllen.

Allerdings gibt es bislang laut übereinstimmenden Berichten noch kein Angebot für Kostic. Weder von Juve noch von einem anderen Klub.

Dass noch keine Offerte für den 29-Jährigen vorliegt, sieht Krösche nach "kicker"-Infos entspannt. Ein Ultimatum gibt es demnach nicht, bis zum Vorbereitungsstart sind zudem noch 2,5 Wochen Zeit.

Sollte am Ende wider Erwarten kein Klub für Kostic bieten, könnte die SGE sogar aufgrund des enormen sportlichen Wertes des Serben entscheiden, ohne Verlängerung ins letzte Vertragsjahr zu gehen, mutmaßt das Fachmagazin.